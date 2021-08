VIDEO Jocurile Olimpice. Atletul Ryan Crouser a doborât recordul olimpic şi a câştigat aurul la aruncarea greutăţii

Campionul olimpic în exerciţiu, americanul Ryan Crouser, câştigătorul probei la Rio de Janeiro, în 2016, a reuşit joi o aruncare de record olimpic, măsurând 23,30 m, în finala de la Tokyo 2020, devenind astfel dublu campion olimpic şi deţinător al recordului olimpic.

Crouser a lăsat la urmă cea mai bună aruncare, performanţa sa fiind la doar şapte centimetri de recordul mondial de 23,37 m, pe care îl deţine, şi cu 78 cm mai lungă decât recordul olimpic, pe care tot el îl stabilise la Rio 2016.

Compatriotul său Joe Kovacs, campionul mondial în exerciţiu, a câştigat argintul cu o aruncare de 22,65 m, iar neozeelandezul Tomas Walsh a obţinut bronzul (22,47).

Crouser, Kovacs şi Walsh, au repetat practic podiumul de la Rio 2016, fiind prima dată în istoria Jocurilor Olimpice când se întâmplă acest lucru.

După câştigarea medaliei de aur, Crouser a vorbit despre faptul că secretul succesului său se reduce la pregătire.

„În momentul în care ajungi aici, munca este deja făcută", a spus el, citat de olympics.com.

„Mă antrenez din greu pentru că ştiu că şi Joe (Kovacs) se antrenează din greu. Am lăsat acasă nişte aruncători grozavi. Toată lumea ştie cât de dedicaţi sunt toţi. Asta duce cu siguranţă la nişte aruncări atât de lungi."

„Cheia a fost să obţin o aruncare lungă cât mai devreme. Am reuşit să fac asta. Până la final, îmi consolidasem victoria, aşa că am devenit un pic mai agresiv şi am urmărit acea aruncare mai mare şi în cele din urmă am reuşit-o."

Kovacs, care pleacă acasă cu medalia olimpică de argint, a vorbit despre cât de mult înseamnă pentru el să câştige argintul la Tokyo.

„Sunt foarte fericit", a spus el. „Bineînţeles că întotdeauna îţi doreşti să te întorci cu aurul, dar am avut una dintre cele mai bune aruncări ale mele din toate timpurile. Mă simt privilegiat şi onorat să mă întorc acasă cu o medalie. Trebuie să păstrăm această tradiţie, pentru că aruncătorii de greutate americani sunt cei mai buni din lume.”, a mai spus medaliatul cu argint, pentru olympics.com.