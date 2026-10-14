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42 de percheziții într-un dosar anchetat de DIICOT în colaborare cu FBI. Mașini și obiecte de lux cumpărate din bani obținuți din infracțiuni comise în SUA

Procurorii DIICOT, în cooperare cu FBI, au efectuat 42 de percheziții domiciliare în București și în trei județe într-un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat, fraudă vamală și spălare de bani. Membrii rețelei sunt bănuiți că au comis infracțiuni în Statele Unite și au folosit fondurile ilicite pentru a achiziționa bunuri de lux în România.
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Laurentiu Marinov
14 oct. 2026, 12:28, Justiţie
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Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Constanța, împreună cu polițiști au pus în aplicare 42 de mandate de percheziție domiciliară, în județele Argeș, Vâlcea, Dolj și pe raza municipiului București. Descinderile au avut loc într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate.

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Importuri de autoturisme de lux din SUA

Potrivit unui comunicat de presă al DIICOT, pe parcursul anului 2021, mai mulți cetățeni români, au inițiat și constituit o grupare de criminalitate organizată, în scopul obținerii unor profituri materiale prin prezentarea de acte falsificate la autoritatea vamală, pentru a le permite diminuarea taxelor vamale datorate în cazul unor importuri de autoturisme de lux din Statele Unite ale Americii.

Investigații în cooperare cu FBI

Ancheta procurorilor români a fost derulată cu sprijinul FBI pentru că membrii grupării ar fi acționat în Statele Unite ale Americii unde ar fi comis mai multe infracțiuni. Banii obținuți au fost spălați, susțin anchetatorii prin cumpărarea de imobile și articole de lux, în România.

„În urma activităților investigative efectuate în cooperare cu reprezentanții FBI s-a stabilit că membrii grupului infracțional organizat au acționat pe teritoriul SUA, unde au săvârșit infracțiuni de furt, înșelăciune și tâlhărie, iar ulterior, sumele de bani astfel obținute le-au spălat prin achiziționarea unor proprietăți imobiliare, autoturisme de lux și bijuterii pe teritoriul României.
Audierile se vor desfășura la sediul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanța”, a precizat DIICOT.

Acțiunea se desfășoară cu sprijinul polițiștilor Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Unitatea de Investigare a Criminalității Transfrontaliere, Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești, Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia, Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea, jandarmilor din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române și Autorității Vamale Române – Biroul Vamal de Frontieră Constanța Sud.

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