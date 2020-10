Alina Bica rămâne arestată în Italia până la momentul extrădării sale în România

Fosta şefă a DIICOT, Alina Bica, prinsă, vineri, în Italia se află în custodia Poliţiei.

Surse apropiate anchetei au declarat, luni, pentru MEDIAFAX, că Alina Bica rămâne arestată până când va fi extrădată în România.

Alina Mihaela Bica era urmărită internaţional în baza Mandatului European de Arestare emis de Tribunalul Bucureşti, pentru favorizarea făptuitorului. Aceasta are de executat 4 ani închisoare.

În aceeaşi zi în care a fost prinsă Alina Bica, a fost prins, tot în Italia, şi omul de afaceri Ioan Bene, care era urmărit internaţional în baza Mandatului European de Arestare emis de Tribunalul Bucureşti, pentru fals sub înscrisuri sub semnatură privată, dare de mită, evaziune fiscală. Acesta are de executat 6 ani şi 2 luni închisoare.