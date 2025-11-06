Atenționare de călătorie: Șoferii români amendați în Bulgaria trebuie să plătească pe loc

Ministerul Afacerilor Externe anunță că șoferii români care tranzitează sau se află în Bulgaria sunt obligați să achite imediat, prin card, amenzile primite în trafic. Refuzul de plată poate duce la reținerea certificatului și a plăcuțelor de înmatriculare.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) avertizează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Bulgaria că autoritățile bulgare au modificat legislația rutieră, introducând obligativitatea achitării pe loc a amenzilor primite în trafic.

Măsura vizează toți conducătorii auto care nu au domiciliul în Bulgaria, inclusiv pe cei români.

Plata se face exclusiv prin card bancar, direct la aparatele POS deținute de echipajele de poliție sau la cel mai apropiat automat de plată, unde șoferul este însoțit de agenți.

Noile reguli nu permit achitarea amenzilor în numerar.

În cazul în care un șofer refuză să plătească amenda pe loc, poliția bulgară poate dispune reținerea certificatului de înmatriculare și a plăcuțelor mașinii, în baza unui ordin valabil maximum trei luni.

Documentele și plăcuțele pot fi recuperate oricând în acest interval, după achitarea amenzii.

MAE recomandă șoferilor români să se informeze înainte de a intra în Bulgaria și să dețină un card bancar valabil pentru a evita situațiile neplăcute în trafic.