Autoritățile din SUA confirmă capturarea suspectului în asasinarea lui Charles Kirk

Autoritățile din SUA au confirmat în mod oficial capturarea suspectului în asasinarea lui Charles Kirk. Inițial, informația a fost anunțată de președintele SUA, Donald Trump, vineri dimineață (ora locală, în timpul unei emisiuni televizate.

Guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, a anunțat arestarea lui Tyler Robinson, suspectul acuzat de împușcarea și uciderea lui Charlie Kirk miercuri.

Cox a spus că un membru al familiei lui Robinson a contactat joi seara Biroul Șerifului din comitatul Washington anunțând că Robinson fie a mărturisit, fie a insinuat că a comis atacul armat de miercuri.

Declarațiile au fost făcute vineri în cadrul unei conferințe de presă la care au mai participat reprezentanți FBI, ai Poliției și ai autorităților locale, potrivit NBC.

Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, comentator radio și un aliat influent al lui Donald Trump, a fost împușcat miercuri într-un campus universitar din Utah.