La 35 de ani de la uciderea cuplului care a guvernat România comunistă, profesorul Mircea Oprean (ginerele moștenitor al dictatorilor) a contestat legalitatea sentinţei nr. 1/25.12.1989, pronunţată de un Tribunal Militar Extraordinar, considerând că aceasta a fost dispusă în lipsa oricăror probe și cu încălcarea procedurii penale.

Mircea Oprean a fost căsătorit cu Zoe Ceaușescu, fiica lui Nicolae și a Elenei Ceaușescu. El a arătat în fața unei instanțe militare că socrii săi au fost executați, la Târgoviște, în ziua de Crăciun a anului 1989, fără să beneficieze de dreptul de apel.

În 24 iulie 2024, Mircea Oprean a depus o acțiune la Curtea Militară de Apel prin care cerea reluarea procesului soților Ceaușescu. Judecătorii militari și-au declinat competența către instanța civilă, iar la începutul acestui an Înalta Curte de Casație și Justiție a arbitrat conflictul ivit și a apreciat că magistrații Curții Militare sunt cei îndreptățiți să soluționeze dosarul. Astfel, după trei înfățișări, judecătorii au hotărât azi să respingă solicitarea de rejudecare a procesului soților Ceaușescu.

”I. În baza art.29 alin.5 din Legea nr.47/1992 respinge, ca inadmisibilă, cererea formulată de petentul Oprean Mircea – Ioan privind sesizarea Curții Constituționale cu excepția de neconstituționalitate a disp. art.409 Cod procedură penală. Cu recurs în 48 de ore de la pronunțare.

II. Respinge, ca inadmisibil, apelul formulat de petentul Oprean Ioan – Mircea împotriva sentinței penale nr.1 din data de 25 decembrie 1989, a Tribunalului Militar Teritorial București, pronunțată în dosarul nr.1/753/1989. Conform art. 275 alin. 2 din Codul de procedură penală obligă petentul la plata sumei de 300 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă”, se arată în decizia Curții Militare, prezentate în premieră de MEDIAFAX.

Filmul procesului soților Ceaușescu

Într-un demers separat, în aceeași zi de 24 iulie 2024, și la aceeași Curte Militară de Apel, Mircea Oprean a mai înaintat, în nume propriu și în numele apelanților intimați-inculpați Nicolae și Elena Ceaușescu, o altă cerere, de data aceasta de reconstituire a dosarului nr.1/1989 al Tribunalului Militar Excepţional.

Ginerele soților Ceaușescu a arătat că dosarul socrilor săi a dispărut imediat după redactarea sentinței pronunțate de judecătorul Gică Popa, la începutul lunii ianuarie 1990.

Procesul soților Ceaușescu a început în data de 25 decembrie 1989, la ora 13:20 și s-a încheiat în jurul orei 14:40, într-o cameră din garnizoana unei unități militare din Târgoviște.

Capetele de acuzare la adresa cuplului dictatorial au fost:

• Genocid – peste 60.000 victime;

• Subminarea puterii de stat prin organizarea de acțiuni armate împotriva poporului și a puterii de stat. Infracțiunea de distrugere a bunurilor obștești, prin distrugerea și avarierea unor clădiri, explozii în orașe etc;

• Subminarea economiei naționale;

• Încercarea de a fugi din țară pe baza unor fonduri de peste un miliard de dolari depuse la bănci în străinătate.

Care este, de fapt, miza procesului

Cu privire la aceste acuzații, ginerele soților Ceaușescu afirmă, în prezent, faptul că acestea nu au fost probate și că, în plus, Tribunalul Extraordinar întrunit atunci a încălcat mai multe acte procedurale:

lipsa unui act de sesizare și neînregistrarea acestuia,

necomunicarea către inculpați a actului de sesizare,

neefectuarea urmăririi penale și a expertizei psihiatrice în timpul urmăririi penale,

nefixarea termenului de judecată,

imposibilitatea alegerii apărătorilor,

nerespectarea termenului de declarare a recursului și nejudecarea acestuia.

De altfel, profesorul Oprean menționează că legislația în vigoare nu permitea aplicarea pedepsei cu moartea la mai puțin de zece zile de la rămânerea definitivă și irevocabilă a verdictului de condamnare la pedeapsa capitală.

Imediat după ce ginerele soților Ceaușescu a inițiat acest proces, istoricul Alexandru Groza a ținut să precizeze pentru TVRInfo că, de fapt, miza din spatele acestui demers este dobândirea bunurilor familiei Ceaușescu: ”E vorba de un motiv pecuniar. Necesitatea de a reintra în posesia bunurilor avute de familia Ceaușescu la momentul din 1989”.

De cealaltă parte, Mircea Oprean a admis că ”Mai am tablouri, tablouri chiar valoroase, pe care procuratura a zis că alea sunt din infracțiune. Alea pe care mi le-a dat nu sunt din infracțiune. Nu știu cum și-a dat seama”.