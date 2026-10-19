Călin Georgescu anunță când se judecă la Curtea de Apel contestația procurorilor privind arestul la domiciliu

Călin Georgescu a anunțat luni că termenul pentru soluționarea contestației procurorilor față de decizia de înlocuire a arestării preventive cu arestul la domiciliu a fost stabilit pentru vineri, 23 octombrie 2026, la ora 09:00.

Până la soluționarea contestației, fostul candidat la alegerile prezidențiale rămâne în arest preventiv.

Acesta a precizat că a primit luni motivarea deciziei Tribunalului București, iar dosarul a fost înaintat Curții de Apel București pentru soluționarea contestației formulate de procurori.

„În această dimineață am primit pe cale oficială încheierea motivată. Dosarul a fost înaintat astăzi către Curtea de Apel București, în vederea soluționării contestației formulate de procurori”, a scris Călin Georgescu pe Facebook.

„Termenul stabilit este vineri, 23 octombrie 2026, ora 9:00. Până atunci, măsura arestării preventive rămâne în vigoare”, a transmis fostul candidat la alegerile prezidențiale.

Călin Georgescu, arestat preventiv pentru 30 de zile

Călin Georgescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pe 29 septembrie, printr-o decizie definitivă a Curții de Apel București, în dosarul instrumentat de DIICOT.

În aceeași cauză, omul de afaceri Ionel Rusen este acuzat, alături de Georgescu, de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Ancheta vizează o presupusă fraudă de peste un milion de euro, reclamată de un om de afaceri. Acesta susține că a fost prejudiciat într-o afacere care ar fi trebuit să îi faciliteze obținerea unei linii de credit.

Anterior, pe 22 septembrie, Tribunalul București respinsese propunerea procurorilor de arestare preventivă și dispusese plasarea lui Georgescu sub control judiciar pentru 60 de zile.

DIICOT a contestat hotărârea, iar Curtea de Apel București a decis, pe 29 septembrie, arestarea preventivă pentru 30 de zile.

În motivarea deciziei, judecătorii au invocat inclusiv suspiciunile că Georgescu și Rusen ar fi intenționat să se sustragă urmăririi penale. Mai mult, instanța a făcut referire la demersurile pentru găsirea unei locuințe în Italia.

Tribunalul București a admis cererea de arest la domiciliu

Pe 13 octombrie, Tribunalul București a admis cererea de înlocuire a arestării preventive cu arestul la domiciliu. Decizia a fost însă contestată de procurori.

Aceasta nu este prima solicitare a lui Călin Georgescu de a beneficia de o măsură preventivă mai blândă. La începutul lunii octombrie, fostul candidat a contestat și sechestrul instituit de procurori asupra locuinței sale din Mogoșoaia, în același dosar.