Caz șocant în Italia. Aproape 4.400 de persoane au fost victime ale abuzurilor preoților italieni

Cazurile de abuz ies la iveală în Italia. Un grup de victime a dezvăluit vineri că aproape 4.400 de persoane au fost abuzate de preoți catolici în Italia, în cazuri raportate din 2020.

Dezvăluirile vin tocmai acum, din motivul că victimele își doresc ca episcopii să ia măsuri față de această criză care afectează de mult Biserica Catolică.

Bilanțul neoficial, realizat de Rete l’Abuso, cel mai mare grup de victime ale abuzurilor bisericești din Italia, se bazează pe relatările victimelor, surse judiciare și cazuri raportate de mass-media, a declarat fondatorul asociației Francesco Zanardi.

Deși a fost raportat că acestea au avut loc, Rete l’Abuso nu a precizat perioada exactă în care ar fi avut loc cazurile de abuz.

Conferința Episcopilor Italieni (CEI) a refuzat să comenteze abuzurile. CEI a fost criticată săptămâna trecută de comisia Vaticanului pentru protecția copilului.

Majoritatea acuzațiilor vizează preoți

De-a lungul ultimelor decenii, în special, Biserica Catolică s-a confruntat cu scandaluri cu preoți pedofili și mușamalizarea faptelor lor, dar liderii locali din Italia nu au reacționat deschis.

Papa Leon al XIV-lea, ales recent ca Papă al Bisericii Catolice și suveran al Statului Cetății Vaticanului, le-a spus episcopilor să nu ascundă acuzațiile, atunci când s-a întâlnit de curând cu supraviețuitori ai abuzurilor sexuale comise de clerici.

Rete l’Abuso a documentat 1.250 de cazuri suspecte de abuz, unele cu mai multe victime, dintre care 1.106 sunt atribuite preoților.

Restul cazurilor implică călugărițe, profesori de religie, voluntari laici, educatori și cercetași.

Raportul include 4.625 de victime sau supraviețuitori, cum le numește asociația, dintre care 4.395 au fost abuzați de preoți.

Rete l’Abuso a arătat că 4.451 dintre supraviețuitori aveau sub 18 ani, iar 4.108 erau bărbați. Printre victime sunt cinci călugărițe, 156 de adulți vulnerabili și 11 persoane cu dizabilități.

Dintre cei 1.106 preoți suspectați de abuz, doar 76 au avut procese bisericești, 17 au fost suspendați temporar, șapte au fost mutați în alte parohii, iar 18 au fost destituiți sau și-au dat demisia. Cinci au murit prin sinucidere, a mai spus grupul.