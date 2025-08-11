Constanța. Șoferul care a lovit mortal un pieton consumase droguri și avea o alcoolemie uriașă

Șoferul care a lovit mortal un pieton și care a plecat de la locul accidentului consumase droguri și avea o alcoolemie uriașă. Polițiștii l-au reținut pe tânărul de 28 de ani. Accidentul s-a produs în Constanța în noaptea de duminică spre luni.

IPJ Constanța a anunțat că bărbatul de 28 de ani a fost reținut, pentru 24 de ore „sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă, părăsirea locului accidentului și consumul de alcool sau de alte substanţe psihoactive, ulterior, producerii unui accident de circulaţie”.

De asemenea, în urma analizelor de laborator „rezultatul a fost pozitiv pentru prezența mai multor substanțe psihoactive în sânge, precum și o îmbibație alcoolică de 3,82 mg/l alcool pur în sânge”, au mai transmis polițiștii.

Tânărul a fost dus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă, urmând ca, marți, să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța în vederea sesizării instanței de judecată, cu propunere de arestare preventivă.

Un bărbat de 45 de ani a murit, în noaptea de duminică spre luni, după ce a fost accidentat de o mașină, pe Șoseaua Mangaliei, din Constanța.