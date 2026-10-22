Curtea Constituțională constată un conflict constituțional între Parlament și Guvern în cazul ordonanței SAFE

Curtea Constituțională a României (CCR) a decis joi că există un conflict juridic de natură constituțională între Parlament și Guvern în legătură cu ordonanța de urgență privind programul SAFE. Votul judecătorilor a fost de 5 la 4.

Sesizarea a fost făcută de președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, care a reclamat că Guvernul condus de Ilie Bolojan a adoptat și a trimis spre publicare ordonanța după ce Parlamentul a votat moțiunea de cenzură și a demis Executivul.

Ordonanța a fost publicată în Monitorul Oficial pe 8 mai 2026, în perioada în care Guvernul avea statut de interimar.

Tot joi, CCR a amânat decizia privind sesizarea Avocatului Poporului, care a cerut constatarea neconstituționalității Ordonanței de urgență SAFE.

De ce a sesizat Sorin Grindeanu Curtea Constituțională

Sorin Grindeanu a reclamat două probleme principale. Prima se referă la adoptarea și publicarea ordonanței după ce Guvernului i-a fost retrasă încrederea Parlamentului, prin moțiunea de cenzură din 5 mai 2026. A doua privește faptul că ordonanța a reglementat aspecte care se aflau deja în dezbaterea Parlamentului.

În sesizarea trimisă CCR, liderul PSD a susținut că Guvernul interimar nu mai avea dreptul să adopte acte legislative de acest tip și trebuia să se limiteze la administrarea curentă a treburilor publice.

„Conflictul juridic de natură constituţională este generat de două conduite neconstituţionale distincte, dar convergente prin efectele lor, ale Guvernului României: adoptarea şi transmiterea spre publicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2026 după retragerea încrederii Parlamentului prin moţiune de cenzură (5 mai 2026), respectiv publicarea sa în Monitorul Oficial la data de 8 mai 2026, de un Guvern care, în conformitate cu art. 110 alin. (4) din Constituţie, nu mai era abilitat să exercite decât acte de administrare curentă a treburilor publice, cu excluderea categorică a oricărei competenţe de legiferare delegată”, se arată în sesizare.

Sorin Grindeanu a mai susținut că Guvernul a intervenit într-un domeniu în care Parlamentul începuse deja procedurile legislative, ceea ce ar fi încălcat rolul constituțional al Legislativului.

„Reglementarea prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2026 a unor soluţii legislative care se aflau deja în procedură parlamentară – în curs de dezbatere sau chiar pe ordinea de zi a şedinţelor plenului la Camera Deputaţilor şi, respectiv, la Senat – transformând astfel Guvernul dintr-un legiuitor delegat, căruia i s-a retras tocmai mandatul democratic, într-o autoritate legiuitoare concurentă cu Parlamentul, cu abdicarea de la rolul său constituţional şi prin nesocotirea, în acelaşi timp, a obligaţiei de loialitate constituţională faţă de Parlament, ca unică autoritate legiuitoare a ţării”, se susține în document.

Potrivit sesizării, Curtea Constituțională ar fi trebuit să stabilească și ce măsuri trebuie să ia autoritățile implicate pentru respectarea Constituției.

„Odată cu soluţionarea conflictului juridic de natură constituţională, apreciem că este necesar să se dispună conduita căreia autorităţile publice implicate trebuie să se conformeze pentru a fi respectate prevederile constituţionale”, se arată în cerere.

Sorin Grindeanu a cerut CCR să clarifice dacă un Guvern demis prin moțiune de cenzură poate adopta și publica o ordonanță de urgență cu prevederi legislative importante, care nu țin de administrarea curentă a treburilor publice.

El a chestionat dreptul Executivului de a reglementa prin ordonanță subiecte pentru care existau deja proiecte de lege și propuneri legislative în dezbaterea celor două Camere ale Parlamentului.

„Problema de drept ce trebuie dezlegată de Curtea Constituţională vizează posibilitatea Guvernului demis prin moţiune de cenzură de a adopta şi publica o ordonanţă de urgenţă cu conţinut legislativ substanţial – care nu constituie un act de administrare curentă -, dar mai cu seamă posibilitatea de a reglementa prin ordonanţă de urgenţă materii care se aflau deja în procedura legislativă a Parlamentului, prin proiecte de lege şi propuneri legislative înregistrate şi în curs de dezbatere la cele două Camere sau chiar pe ordinea de zi a Plenului Camerei Deputaţilor”, se menționează în sesizare.

În document, Grindeanu a cerut Curții să constate că adoptarea și publicarea ordonanței în perioada 5-8 mai 2026 au reprezentat un abuz de drept public, deoarece Guvernul ar fi continuat să adopte acte legislative după ce a fost demis și în domenii aflate deja pe agenda Parlamentului.

„Curtea Constituţională urmează să constate că adoptarea şi publicarea OUG în intervalul 5-8 mai 2026 – după adoptarea moţiunii de cenzură la data de 5 mai 2026 – a constituit un abuz de drept public, prin care Guvernul, deşi lipsit de mandatul democratic şi de legitimitate constituţională, a continuat să exercite prerogative de legiferare primară, substituindu-se Parlamentului în domenii care se aflau deja pe agenda legislativă a acestuia”, se arată în sesizarea depusă la CCR.

Liderul PSD îl amenințase anterior pe premierul Ilie Bolojan că va depune și o plângere penală în legătură cu adoptarea ordonanței SAFE.