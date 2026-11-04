Prima pagină » Justiţie » Detalii noi din dosarul fabricii de permise auto din Ilfov. Prefecta județului, interceptată de procurorii DNA

Detalii noi din dosarul fabricii de permise auto din Ilfov. Prefecta județului, interceptată de procurorii DNA

Procurorii DNA care investighează dosarul „fabricii de permise” din Ilfov ar fi interceptat-o și pe prefecta județului. Anchetatorii cred că Simona Neculae ar fi sprijinit grupul infracțional.
Detalii noi din dosarul fabricii de permise auto din Ilfov. Prefecta județului, interceptată de procurorii DNA
Sursa foto: Eduard Vinatoru/Mediafax Foto
Tara Ionescu
04 nov. 2026, 09:48, Justiţie
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Simona Neculae, prefecta județului Ilfov, ar fi fost implicată în dosarul de corupție de la vârful Serviciului de Permise de Conducere și Înmatriculare.

Mihai Niță, șeful serviciului din Ilfov și Cosmin Dobre, coordonatorul al Compartimentului regim permise de conducere și examinări, au fost arestați preventiv în urma descoperirilor făcute de anchetatori. Procurorii DNA îi bănuiesc pe cei doi șefi ar fi creat o fabrică de permise.

Noi informații din anchetă

„Grupul ar fi avut o structură organizată pe trei paliere, cu roluri bine determinate, după cum urmează: Palierul examinatorilor, structurat în două categorii, respectiv intermediari și facilitatori, era format din examinatori din cadrul S.P.C.R.P.C.Î.V. Ilfov, care ar fi avut rolul de a facilita promovarea probei practice pentru obținerea permisului de conducere prin diverse metode aparent legale sau dificil de probat, precum alegerea unor trasee care să nu pună probleme candidaților, acționarea pedalelor autoturismului (frână sau ambreiaj) în timpul examenului, fără consemnarea intervenției, ori neconsemnarea unor abateri sau greșeli comise de candidați”, a transmis DNA.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Cultul lăcomiei la vârful Justiției: un magistrat de top a obținut în instanță o pensie mai mare decât ultimul salariu, la trei ani după ce legea nu mai permitea acest lucru
G4Media
Gigi Becali, derapaj suburban la adresa unei jurnaliste care l-a întrebat despre declarația de avere: „Impostoareo, ordinaro, ești nebună?!”
GSP.ro
Calcule cinice la Moscova. Capcana în care riscă să cadă Europa și negocierile Trump-Putin
Gandul
Eduard Novak neagă relația cu bruneta voluptoasă. Fostul ministru nu recunoaște nici după 4 ani legătura cu una dintre consilierele sale
Cancan
Anamaria Prodan și Ronald Gavril, întâlnire de 7 stele cu legenda americanilor: „El a avut grijă de mine în SUA. Îl vom aduce în România”. EXCLUSIV
Prosport
Firmele și sinecurile familiei Sorinei Docuz, partenera de viață a lui Marcel Ciolacu: funcții bănoase la stat și contractele cu bani publici
Libertatea
Aceasta e cea mai bună băutură care poate ajuta digestia: recomandarea gastroenterologilor pentru un tranzit intestinal mai bun
CSID
Mașina Zilei: Este Suzuki Swift hibrid mașina ideală pentru oraș? Ce primești pentru 8.500 de euro
Promotor