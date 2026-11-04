Detalii noi din dosarul fabricii de permise auto din Ilfov. Prefecta județului, interceptată de procurorii DNA

Simona Neculae, prefecta județului Ilfov, ar fi fost implicată în dosarul de corupție de la vârful Serviciului de Permise de Conducere și Înmatriculare.

Mihai Niță, șeful serviciului din Ilfov și Cosmin Dobre, coordonatorul al Compartimentului regim permise de conducere și examinări, au fost arestați preventiv în urma descoperirilor făcute de anchetatori. Procurorii DNA îi bănuiesc pe cei doi șefi ar fi creat o fabrică de permise.

Noi informații din anchetă

Conform noilor informații obținute de Gândul din surse judiciare, procurorii DNA ar fi lucrat la dosar cu ajutorul polițiștilor Direcției Generale Anticorupție (DGA). Ei ar fi montat camere de supraveghere și microfoane și ar fi fost folosiți ofițeri sub acoperire care au le-au dat bani, cu titlu de mită, polițiștilor vizați în anchetă. Sursele din anchetă mai confirmă că prefecta Simona Neculae l-ar fi anunțat pe Mihai Niță despre ancheta DNA, fără să știe că era interceptată. Cum decurgeau probele practice pentru obținerea permisului auto În grupul infracțional mai erau implicați și alți trei ofițeri, dar și mai mulți polițiști și examinatori auto. Pentru a obține permisul, candidatul trebuia să achite o sumă de bani, în valoare de 700 de euro. Mai apoi, urma susținerea probei practice, care, conform anchetei, s-ar fi desfășurat în condiții preferențiale.

„Grupul ar fi avut o structură organizată pe trei paliere, cu roluri bine determinate, după cum urmează: Palierul examinatorilor, structurat în două categorii, respectiv intermediari și facilitatori, era format din examinatori din cadrul S.P.C.R.P.C.Î.V. Ilfov, care ar fi avut rolul de a facilita promovarea probei practice pentru obținerea permisului de conducere prin diverse metode aparent legale sau dificil de probat, precum alegerea unor trasee care să nu pună probleme candidaților, acționarea pedalelor autoturismului (frână sau ambreiaj) în timpul examenului, fără consemnarea intervenției, ori neconsemnarea unor abateri sau greșeli comise de candidați”, a transmis DNA.