Ducesa de Sussex, un nou atac voalat la adresa Familiei Regale: Vreau doar ca oamenii să nu mai mintă despre mine

Meghan a lansat un atac subtil la adresa Familiei Regale într-un interviu amplu, în care a afirmat că „o minciună nu poate dura la nesfârșit”. Ea a mai susținut că nu a avut „oportunitatea de a vorbi” în perioada în care a fost membră activă a Familiei Regale, scrie The Telegraph.

Ducesa a recunoscut că nu va fi plăcută de toată lumea, dar a spus că își dorește să fie „respectată”.

Referindu-se la ambițiile pentru noul său proiect de afaceri, As Ever, Meghan a spus că vrea să devină un brand global și că va extinde gama de produse dincolo de gemuri, către domenii precum ospitalitate și arta de a fi gazdă, „în spiritul generozității”.

Ea a povestit și despre un videoclip cu ea și prințul Harry dansând twerk într-o sală de nașteri, înainte de nașterea fiicei lor, prințesa Lilibet, spunând că acel moment este o amintire a „vieții sale autentice și pline de distracție” și că este „recunoscătoare” că poate acum să împărtășească astfel de lucruri în propriii termeni.

La 43 de ani, Meghan a vorbit în cadrul podcastului Aspire, găzduit de antreprenoarea britanică și designerul de modă Emma Grede, ca parte a campaniei de promovare a afacerii sale.

Întrebată dacă ar face ceva diferit dacă ar putea rescrie povestea sa publică, ducesa a răspuns direct: „Da, aș cere oamenilor să spună adevărul.”

Meghan, despre relația cu Kate

Ducesa i-a spus lui Grede că cea mai mare realizare profesională a sa a fost faptul că a investit în ea însăși. Ea a relatat și un sfat primit de la prietena sa, campioana la tenis Serena Williams:

„Prietena mea dragă Serena mi-a spus cu ani în urmă: O minciună nu poate trăi la nesfârșit,” a povestit Meghan, adăugând: „Opt ani este mult timp, dar nu e pentru totdeauna.”

În 2017, fosta actriță s-a logodit cu Prințul Harry și a început pregătirile pentru viața de membră a Familiei Regale. Întâlnirea cu actuala prințesă de Wales a marcat începutul tensiunilor dintre Prințul William și Prințul Harry, după ce William i-a sugerat fratelui său să nu se grăbească cu relația.

În interviul din 2021 acordat Oprei Winfrey, Meghan a spus că nu poate fi așteptată să tacă dacă „instituția joacă un rol în perpetuarea neadevărurilor” despre ea și Harry. Tot atunci, ea a afirmat public că Kate a făcut-o să plângă înainte de nuntă și a subliniat importanța ca oamenii să „înțeleagă adevărul”.

Emma Grede, co-fondator al brandului de lenjerie modelatoare Skims, al lui Kim Kardashian, i-a spus: „Ești foarte cumpătată în abordare. Eu m-aș înfuria dacă toată lumea ar minți despre mine tot timpul…”

Meghan a răspuns: „Sunt suișuri și coborâșuri… E adevărat, bineînțeles că am trecut prin astfel de etape și am lucrat mult cu mine însămi. Trebuie să te întrebi: de ce se întâmplă asta? Totul are un motiv.”

În altă parte a interviului de 90 de minute, ducesa a spus că pentru ea „eșecul nu este o opțiune”.