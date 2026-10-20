Explozie de dosare la Curtea Constituțională în ultimul an. CCR a ajuns la un nivel nemaiîntâlnit din 2009

Cu ocazia Zilei Europene a Statisticii, marcată anual pe 20 octombrie, datele Curții Constituționale oferă o imagine asupra evoluției uneia dintre cele mai importante instituții ale statului român.

Potrivit graficului realizat pe baza registrului oficial de dosare al CCR, până la 9 octombrie 2026 au fost înregistrate 5.924 de dosare, comparativ cu 5.310 în întregul an 2025.

Creșterea este de aproximativ 11,6%, deși anul în curs nu s-a încheiat. Este cel mai mare număr de dosare înregistrate într-un an după vârful excepțional din 2009, când la Curtea Constituțională au ajuns 8.888 de cauze.

CCR a soluționat în 2026 de aproape trei ori mai multe dosare decât anul trecut

O schimbare și mai pronunțată apare în statistica dosarelor soluționate.

În 2025, Curtea Constituțională a soluționat 1.992 de dosare, în timp ce în perioada 1 ianuarie – 9 octombrie 2026 numărul acestora a ajuns deja la 5.361.

Este o creștere de aproximativ 169%, ceea ce înseamnă că instituția a soluționat de aproape 2,7 ori mai multe dosare decât în întregul an precedent.

În 2025, diferența dintre dosarele nou înregistrate și cele soluționate a fost de 3.318 cauze. În 2026, până la data raportării, această diferență s-a redus la 563 de dosare.

Anul 2009 rămâne recordul istoric al Curții Constituționale

Privind evoluția din 1992, se observă că activitatea CCR a crescut considerabil față de primii ani de funcționare.

În 1992, instituția a înregistrat doar 76 de dosare și a soluționat 52. În 1995, numărul cauzelor înregistrate ajunsese la 170, iar în 2000 la 458.

Creșterea s-a accelerat în anii 2000, culminând în 2009, când au fost înregistrate 8.888 de dosare, un record care nu a mai fost depășit.

În același an, Curtea a soluționat 6.279 de dosare. Un an mai târziu, în 2010, numărul dosarelor soluționate a crescut la 6.318, cel mai ridicat nivel din întreaga serie statistică.

Au urmat ani cu fluctuații importante, inclusiv o scădere puternică în 2013, când au fost înregistrate 915 dosare și au fost soluționate 768.

După 2015, volumul de activitate a revenit pe un trend general ascendent, chiar dacă evoluția nu a fost uniformă.

Peste 5.000 de dosare înregistrate anual, în ultimii doi ani

Datele arată că CCR a intrat într-o nouă perioadă cu un volum ridicat de activitate.

În 2023 au fost înregistrate 3.684 de dosare, în 2024 numărul acestora a crescut la 4.104, iar în 2025 a ajuns la 5.310.

Până la 9 octombrie 2026, numărul a urcat deja la 5.924, ceea ce indică o continuare a creșterii.

Statisticile includ toate atribuțiile Curții Constituționale, nu doar cauzele cu impact politic sau deciziile intens mediatizate. În activitatea curentă a instituției, o parte importantă este reprezentată de soluționarea excepțiilor de neconstituționalitate ridicate în dosarele instanțelor judecătorești.

CCR are însă și atribuții privind controlul constituționalității legilor înainte de promulgare, soluționarea conflictelor juridice de natură constituțională dintre autoritățile publice, precum și procedurile constituționale referitoare la alegeri și referendumuri.