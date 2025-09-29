Instanța dispune confiscarea a aproape 2,7 milioane lei de la fostul primar Cătălin Cherecheș

ANI a anunțat luni că instanța a dispus confiscarea unor sume totale de 4.871.871,16 lei, identificate ca diferențe nejustificate între veniturile declarate și averea dobândită de două persoane cu funcții publice.

Curtea de Apel Cluj a decis, în rejudecare, confiscarea a 2.685.708,31 lei din averea lui Cătălin Cherecheș, fostul primar al municipiului Baia Mare.

Procesul a început în 2019, când ANI a sesizat instanța privind diferențe majore între veniturile edilului și bunurile dobândite.

După mai multe etape și o expertiză contabilă suplimentară, hotărârea de confiscare a fost pronunțată la 29 septembrie 2025.

Fostul primar din Baia Mare, Cătălin Cherecheş, a fost condamnat la o pedeapsă de 5 ani închisoare pentru luare de mită, însă a fugit din țară folosind o altă identitate prin punctul de trecere a frontierei Petea. Acesta a fost dat în urmărire și, în urma cooperării poliţieneşti internaţionale şi a schimbului de date şi informaţii, dintre Poliţia Română şi autorităţile din Germania, Ungaria, Austria şi Italia, a fost localizat, depistat şi reţinut, în noiembrie 2023, de către poliţiştii bavarezi şi BKA, în Augsburg, adus în țară și de atunci se află în penitenciar.

Într-un caz separat, Curtea de Apel Iași a dispus confiscarea a 2.186.162,85 lei de la Daniela Druguș, fost director general administrativ al Universității de Medicină și Farmacie „Gr.T. Popa” din Iași.

Decizia a fost luată la 1 august 2024 și comunicată ANI pe 24 septembrie 2025, tot pentru diferențe nejustificate între venituri și avere.

Agenția precizează că hotărârile nu sunt definitive și pot fi atacate cu recurs.