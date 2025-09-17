Iulia Navalnaya, soția lui Alexei Navalnîi, afirmă că soțul ei a fost otrăvit, conform testelor occidentale

Iulia Navalnaya, soția fostului lider al opoziției ruse, Alexei Navalnîi, a declarat că testele de laborator realizate în occident pe probele obținute de la Alexei au arătat că acesta a fost otrăvit.

Anunțul vine în contextul unei anchete internaționale asupra morții lui Alexei Navalnîi și a cererilor repetate de tragere la răspundere, relatează Reuters.

Nu au fost dezvăluite detalii despre substanțele identificate sau laboratoarele implicate în dezvăluirea că Navalnîi a fost otrăvit.

Alexei Navalnîi avea 47 de ani când a murit brusc pe 16 februarie 2024, într-o închisoare din zona arctică a Rusiei. Evenimentul acesta marcant a lăsat opoziția fără cel mai influent reprezentant al său.

Iulia Navalnaya a acuzat în mai multe rânduri Rusia că l-ar fi omorât pe soțul său, acuzație pe care Kremlinul o respinge și o numește o prostie.

Ea a publicat un videoclip pe platforma X, în care a spus că probe biologice prelevate de la Navalnîi au fost scoase ilegal din Rusia în 2024 și trimise în străinătate, unde două laboratoare le-au analizat.

„Aceste laboratoare din două țări diferite au ajuns la aceeași concluzie: Alexei a fost ucis. Mai precis, a fost otrăvit”, a spus Iulia Navalnaya.

Soția lui Navalnîi a solicitat ca specialiștii să facă publice concluziile lor, pe care le-a numit „adevărul incomod”.