Judecătoarele Andrea Chiş şi Gabriela Baltag şi-au anunţat candidatura pentru preşedinţia CSM

În şedinţa plenului CSM, joi, judecătoarea Andrea Chiş a luat cuvântul şi şi-a anunţat candidatura pentru şefia CSM anul viitor.

„Înţeleg să-mi depun candidatura pentru funcţia de preşedinte al Consiliului pentru anul viitor şi, sigur, urmează să depun şi un proiect de candidatură”, a spus Andrea Chiş.

Ulterior, judecătoarea a postat pe Facebook că îşi asumă în continuare obiectivele propuse prin proiectul pe care l-a scris împreună cu judecătorii Mihai Bălan şi Bogdan Mateescu în urmă cu doi ani.

„Întrucât anul 2022 va fi anul în care actualul Consiliu îşi încheie mandatul, ultimul bilanţ prezentat de preşedinte va fi nu doar cel pe anul 2022, ci cel al întregului mandat de 6 ani al Consiliului. Anul 2022 va fi un an în care finalizăm proiectele începute şi organizăm alegerile pentru viitorul Consiliu. Va fi un an în care predăm ştafeta, pregătind terenul pentru a face mai uşoară sarcina colegilor care vor candida şi apoi vor ocupa poziţiile noastre. Va fi un an marcat de evenimente importante pentru sistemul judiciar, dintre care amintesc doar expirarea mandatelor preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi al inspectorului şef al Inspecţiei Judiciare. Dacă voi fi aleasă pentru a coordona activitatea Consiliului în ultimul an, îmi asum sarcina de a continua eforturile depuse în anii anteriori pentru a realiza o coeziune instituţională, pentru a avea o comunicare activă cu colegii judecători şi procurori, cu cei din celelalte profesii juridice, cu presa şi cu societatea civilă”, a spus judecătoarea Andrea Chiş.

Şi judecătoarea Gabriela Baltag şi-a anunţat candidatura la şefia CSM.

„Eu nu pot decât să o felicit pe Andrea (Chiş - n.r.) că se înscrie în această cursă. Dacă a aruncat Andrea mănuşa, am aruncat-o şi eu. Nu spre ea, spre dumneavoastră şi vă spun că şi eu o să înţeleg să îmi depun candidatura”, a spus judecătoarea Gabriela Baltag.