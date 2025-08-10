Titus Corlățean anunță că va candida la președinția PSD: „Partidul a ajuns într-o formulă mai degrabă amorfă”

„Sunt lucruri care s-au acumulat de un număr de ani și care au dat rezultatele traumatizante pentru acest partid și pentru membrii simpatizați, pentru electoratul nostru, începând cu luna noiembrie, decembrie, primăvara acestui an. Și lucrurile sunt mai vechi. Ceea ce am spus eu public, am spus mai întâi în partid, ca să fie lucrurile foarte clare. Și am respectat întotdeauna regulile astea, am explicat foarte multe lucruri. Din păcate, partidul a ajuns într-o formulă mai degrabă amorfă, în care oamenii nu se mai exprimă ca într-un partid viu democratic”, a spus Titus Corlățean la Antena 3 CNN.

PSD riscă „să ajungă în derizoriu” dacă nu se „trezește” în toamna aceasta

El a vorbit apoi despre faptul că partidul a pierdut din electorat și avertizează că dacă partidul nu se „trezește” în toamna aceasta, riscă „să ajungă în derizoriu”.

Corlățean a criticat dispariția unor departamente ale partidului.

El a fost întrebat dacă va candida la președinția PSD:

„O echipă de oameni pregătiți, educați, cu școala la zi corectă, cu diploma pe masă, oameni care să aibă credibilitate, oameni care să știe limbi străine și care să redea speranța unui partid care trebuie să rămână, din punctul nostru de vedere, pilorul principal al spectrului politic românesc. Suntem acum undeva aproape de derizoriu. Iar la întrebarea a doua, am luat decizia de a-mi asuma această responsabilitate de a candida ca președinte la conducerea Partidului Social-Democrat”, a spus Corlățean.

El arată că „există o mare de social-democrați, membri simpatizanți, care doresc o schimbare în bine. (…) Va fi un proiect de relansare, de înnoire pe bază de oameni pregătiți, de bună calitate, credibili și cu moralitate”.