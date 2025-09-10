Lider al lumii interlope din Israel, cu legături în România, arestat pentru suspiciuni de mită către polițiști de elită

Tribunalul pentru cauze minore din Ierusalim a desfășurat audieri pentru prelungirea arestului suspecților din dosarul scurgerii de informații interne dintr-o unitate sensibilă a poliției către organizația criminală a familiei Mosli. Potrivit suspiciunilor, frații Yossi și Eli Mosli, aflați la conducerea unuia dintre cele mai puternice clanuri din Israel, care operează în zona Gush Dan, ar fi mituit ofițeri și anchetatori de rang înalt din unitatea Lahav 433, responsabilă de obicei chiar cu investigarea lor, scrie presa locală.

Familia Mosli conduce o organizație criminală considerată în prezent una dintre cele mai puternice din lumea interlopă, după ce a reușit să creeze alianțe strategice cu alte grupări. Organizația se ocupă în principal cu jocuri de noroc, cămătărie, schimburi ilegale de cecuri și perceperea taxei de protecție. Unitatea internațională de investigare a criminalității grave din Lahav 433 desfășura deja o anchetă amplă împotriva clanului, inclusiv pentru suspiciuni de spălare de bani și șantaj.

În timpul acestei anchete sub acoperire, polițiștii au început să suspecteze că există scurgeri de informații către organizația Mosli, după ce au observat că gruparea era uneori cu un pas înaintea anchetatorilor. Ca urmare, s-a decis implicarea Mahash, care a declanșat o investigație secretă, gestionată de echipa de expunere a acestui departament, în cooperare cu unitatea anti-crimă organizată.

Investigația sub acoperire, desfășurată în ultimele luni, a devenit publică astăzi, odată cu arestarea a cinci suspecți: doi ofițeri activi în Lahav (dar nu în unitatea anti-crimă), doi foști polițiști retrași recent și un civil.

Legătura cu România

Amiran Dzanashvili apare ca figură-cheie și partener de afaceri într-un dosar de fraudă bancară, legat de rețeaua BRD. De asemenea, Eli Mosley este un apropiat al lui Amiran, care deținea cazinourile Marriott și Radisson din Capitală.

Dzanashvili, om de afaceri de origine gruzino-israeliană, cunoscut pentru legături mondene pe Dorobanți și afaceri cu jocuri de noroc (n.r. Marriott și Radisson), apare menționat într-un dosar DIICOT privind fraudele de la BRD în 2012.

Procurorii îl indicau la acea vreme drept garant într-un credit fraudulos de 2 milioane de euro obținut de firma New Eurodincom SRL, implicată într-un grup infracțional condus de Bogdan Florin Dinu, potrivit Money.ro.

Dzanashvili a garantat cu 150.000 mp de teren în Ilfov, din care 80% îi aparținea, fiind partener cu Dinu într-un proiect imobiliar. Surse judiciare susțin că a părăsit România după ce afacerile i-au eșuat și a fost executat silit de o bancă pentru datorii de circa 6 milioane de euro.