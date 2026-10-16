Lovitură de proporții a procurorilor europeni în România: O rețea a măsluit zeci de licitații și a furat milioane destinate oamenilor săraci

Parchetul European (EPPO) din București a depus miercuri la Tribunalul București rechizitoriul împotriva celor cinci inculpați.

Aceștia sunt acuzați că ar fi constituit un grup infracțional pentru fraudarea procedurilor de achiziții publice derulate de autorități locale din România și finanțate cu bani europeni.

Potrivit procurorilor europeni, gruparea ar fi acționat în perioada 2017-2022, iar doi dintre inculpați ar fi avut roluri de conducere.

Anchetatorii susțin că aceștia identificau programe care beneficiau de finanțare europeană și contactau comune din județul Dolj, pe care le convingeau să solicite fondurile respective.

Ulterior, cei doi s-ar fi ocupat de pregătirea documentelor necesare atât pentru cererile de finanțare, cât și pentru procedurile de achiziție.

Cum ar fi fost trucate contractele

Informațiile referitoare la licitații ar fi fost transmise celorlalți trei membri ai presupusului grup. Aceștia ar fi utilizat diferite societăți pentru a participa la procedurile de achiziție și pentru a obține contractele.

Conform probelor invocate de EPPO, în cadrul procedurilor ar fi fost depuse inclusiv documente false, folosite pentru a demonstra îndeplinirea criteriilor de eligibilitate necesare atribuirii contractelor.

Dosarul vizează șapte programe cu finanțare europeană, derulate în șapte comune din mediul rural. Proiectele au fost finanțate prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei.

Banii erau destinați persoanelor care trăiesc în sărăcie

Programele aveau inclusiv rolul de a furniza hrană persoanelor care trăiesc în sărăcie și de a organiza ateliere și sesiuni de formare pentru comunități marginalizate din zonele rurale.

În total, procurorii susțin că 22 de proceduri de achiziție desfășurate în cadrul acestor proiecte ar fi fost fraudate. Prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 1,8 milioane de euro, echivalentul a circa 9,5 milioane de lei.

Într-o etapă anterioară a anchetei, autoritățile au pus sechestru pe bunuri ale suspecților în valoare de aproximativ 9,5 milioane de lei, sumă echivalentă cu prejudiciul estimat.

Dacă vor fi găsiți vinovați, inculpații riscă pedepse cuprinse între trei ani și zece ani și șase luni de închisoare.