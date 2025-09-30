Medic ginecolog și Spitalul Filatropia București trebuie să plătească unei paciente 80.000 euro

Spitalul Filantropia din București, alături de un medic ginecolog, au fost obligați de instanță să plătească suma de 80.000 de euro cu titlu de daune morale, după ce pacientei căreia i s-a făcut un avort i-a fost pusă viața în pericol.

Instanța a decis ca Spitalul Filantropia să plătească, împreună cu medicul Mădălina Gheorghe, suma de 80.000 de euro cu titlu de daune morale pentru un act de malpraxis soldat cu vătămarea corporală ce a pus în pericol viața victimei.

„Discutăm despre un medic ginecolog care a desfășurat o manevră medicală în mod greșit și care aproape a costat-o viața pe pacientă. Deși s-a plâns că se simte foarte rău, aceasta a fost trimisă acasă, iar în scurt timp a ajuns în stare gravă la un alt spital. Operată vreme de mai multe ore, alți medici i-au salvat viața”, transmite, marți, avocatul Adrian Cuculis.

Procesul penal a încetat împotriva doctoriței după ce fapta s-a prescris.

Fapta s-a produs în 2019.

„În fapt, s-a reţinut că la data 21.02.2019, medicul în specialitatea obstetrică-ginecologie i-a efectuat persoanei vătămate o întrerupere de sarcină la Spitalul Filantropia, intervenţie în cursul căreia s-a produs o perforaţie a tranşei uterine. Post intervenţie, până la momentul externării, medicul nu a efectuat o supraveghere efectivă a pacientei de natură a identifica elemente clinice şi simptomatologice pentru diagnosticarea perforaţiei de tranşă uterină. Urmare nediagnosticării complicaţiei medicale asociate intervenţiei medicale, starea de sănătate a persoanei vătămate s-a agravat şi s-a impus deplasarea de urgenţă, în cursul aceleiaşi zile, la Spitalul Universitar Elias, unde persoana vătămată a fost supusă unei intervenţii chirurgicale pentru salvarea vieţii”, a transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, într-un comunicat de presă, când medicul a fost trimis în judecată.