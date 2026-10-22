Ministrul Justiției cere reacții rapide în cazurile de violență din școli și anunță modificări ale legislației penale

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat joi seară că violența în școli este inacceptabilă și a cerut organelor judiciare să reacționeze rapid în investigarea infracțiunilor comise în mediul școlar.

Acesta a anunțat că Ministerul Justiției va acorda prioritate modificării legislației penale privind infracțiunile de acest tip și condițiile în care minorii pot răspunde penal.

Anunțul vine în contextul mai multor cazuri de violență în școli, după ce, în ultimele zile, doi elevi din Pitești și Bistrița au atacat colegi și cadre didactice cu arme albe.

„Violența în școli este inacceptabilă!”, a transmis Radu Marinescu joi seară.

Acesta a declarat că solicită organelor judiciare „să reacționeze prompt în investigarea infracțiunilor care se comit în mediul școlar”.

Potrivit acestuia, Ministerul Justiției va prioritiza reforma legislației penale care vizează infracțiunile comise în mediul școlar.

Modificările au legătură cu regulile privind încadrarea faptelor ca infracțiuni și sancționarea acestora, dar și condițiile în care minorii sunt trași la răspundere penală.

„Ministerul Justiției va prioritiza reforma legislației penale privind standardele de incriminare și sancționare a acestei tipologii criminale precum și condițiile răspunderii penale a minorilor”, a transmis ministrul.

Două atacuri asupra elevilor și profesorilor, în mai puțin de o săptămână

Declarațiile ministrului Justiției vin după două incidente violente înregistrate în școli, la Bistrița și Pitești, în decurs de mai puțin de o săptămână.

Luni, un elev de clasa a VII-a din Bistrița a atacat cu un cuțit un profesor și un coleg. Elevul a fost imobilizat, apoi dus de polițiști la spital și transferat ulterior la Clinica de Psihiatrie Pediatrică din Cluj-Napoca.

Joi, un elev de 15 ani, din clasa a IX-a, a atacat doi colegi cu o macetă, într-un liceu din Pitești. Unul dintre elevi a fost rănit și transportat la spital.