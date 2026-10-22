Prima pagină » Justiţie » Ministrul Justiției cere reacții rapide în cazurile de violență din școli și anunță modificări ale legislației penale

Ministrul Justiției cere reacții rapide în cazurile de violență din școli și anunță modificări ale legislației penale

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, cere anchete rapide în cazurile de violență din școli, precizând că va prioritiza modificarea legislației penale privind sancționarea acestor fapte.
Ministrul Justiției cere reacții rapide în cazurile de violență din școli și anunță modificări ale legislației penale
Maria Nițu
22 oct. 2026, 22:21, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat joi seară că violența în școli este inacceptabilă și a cerut organelor judiciare să reacționeze rapid în investigarea infracțiunilor comise în mediul școlar.

Acesta a anunțat că Ministerul Justiției va acorda prioritate modificării legislației penale privind infracțiunile de acest tip și condițiile în care minorii pot răspunde penal.

Anunțul vine în contextul mai multor cazuri de violență în școli, după ce, în ultimele zile, doi elevi din Pitești și Bistrița au atacat colegi și cadre didactice cu arme albe.

„Violența în școli este inacceptabilă!”, a transmis Radu Marinescu joi seară.

Acesta a declarat că solicită organelor judiciare „să reacționeze prompt în investigarea infracțiunilor care se comit în mediul școlar”.

Potrivit acestuia, Ministerul Justiției va prioritiza reforma legislației penale care vizează infracțiunile comise în mediul școlar.

Modificările au legătură cu regulile privind încadrarea faptelor ca infracțiuni și sancționarea acestora, dar și condițiile în care minorii sunt trași la răspundere penală.

„Ministerul Justiției va prioritiza reforma legislației penale privind standardele de incriminare și sancționare a acestei tipologii criminale precum și condițiile răspunderii penale a minorilor”, a transmis ministrul.

Două atacuri asupra elevilor și profesorilor, în mai puțin de o săptămână

Declarațiile ministrului Justiției vin după două incidente violente înregistrate în școli, la Bistrița și Pitești, în decurs de mai puțin de o săptămână.

Luni, un elev de clasa a VII-a din Bistrița a atacat cu un cuțit un profesor și un coleg. Elevul a fost imobilizat, apoi dus de polițiști la spital și transferat ulterior la Clinica de Psihiatrie Pediatrică din Cluj-Napoca.

Joi, un elev de 15 ani, din clasa a IX-a, a atacat doi colegi cu o macetă, într-un liceu din Pitești. Unul dintre elevi a fost rănit și transportat la spital.

Recomandarea video

O coaliție de ONG-uri cere socialiștilor europeni (PES) să investigheze apropierea PSD de partidul extremist AUR: ”Normalizează cooperarea cu un partid de extremă dreapta”
G4Media
Un campion olimpic a dezvăluit motivul pentru care înotătorii gustă apa înainte de a plonja în bazin: „Acesta este semnalul”
GSP.ro
Premierul Luca Niculescu își completează echipa cu un nou diplomat! A fost rechemat de la Consulatul României!
Gandul
Ea este Diana Barbu, asistenta SMURD care a murit la doar 34 de ani. Care este cauza decesului
Cancan
Diletta Leotta, apariție la TV cu care a încins imaginația fanilor: a venit cu un outfit transparent
Prosport
Cine se va ocupa de reforma administrativă prin care 429 de localități ar urma să fie comasate
Libertatea
Ce nu trebuie să faci dacă vezi o pisică neagră sau spargi o oglindă. Superstițiile de care românii se tem și astăzi
CSID
Mașina Zilei: Este BMW Seria 3 diesel din 2019 toată mașina de care ai nevoie?
Promotor