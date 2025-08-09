Polițiștii au confiscat în primele 7 luni aproape 60 de milioane de țigări de contrabandă

Polițiștii au confiscat în primele șapte luni ale anului aproape 60 de milioane de țigări și peste trei tone de tutun de contrabandă, potrivit unui bilanț prezentat sâmbătă de IGPR.

În perioada ianuarie-iulie 2025, la nivel național, au fost desfășurate 231 de acțiuni, în sistem integrat, pe linia combaterii contrabandei cu tutun și produse din tutun și au fost înregistrate 264 de dosare penale vizând acest domeniu, în cadrul acestora sunt cercetate 391 de persoane.

În urma activităților, au fost destructurate 14 grupuri infracționale care acționau în domeniul contrabandei cu tutun și sesizate 308 infracțiuni prevăzute de Codul Vamal, Codul Fiscal și Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.

Astfel, au fost descoperite și indisponibilizate, de către polițiști, 59.763.845 de țigări și 3.095 de kilograme de tutun.