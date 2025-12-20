Alertă Infotrafic: Ceață densă pe drumurile din mai multe regiuni ale țării. Ce recomandă autoritățile

Centrul Infotrafic al Poliției Române a transmis că sâmbătă seara traficul rutier se desfășoară cu dificultate în numeroase zone din nordul, centrul și estul României.

Ceața densă afectează multe artere importante, iar în unele locuri vizibilitatea scade semnificativ. Autoritățile atrag atenția și asupra riscului de polei.

„Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, la această oră (17:30), se circulă în condiţii de ceaţă densă pe majoritatea arterelor rutiere din nordul, centrul şi estul ţării, vizibilitatea în trafic fiind redusă pe alocuri chiar sub 50 de metri. De asemenea, în funcţie de condiţiile locale, fenomenul poate favoriza formarea gheţuşului”, anunţă Poliţia Română.

Polițiștii le cer șoferilor să acorde atenție sporită deplasărilor. Aceștia trebuie să curețe geamurile și farurile, să circule cu viteză adaptată condițiilor, să păstreze distanța între autovehicule și să evite depășirile periculoase.

De asemenea, oprirea pe carosabil sau pe banda de urgență a autostrăzilor nu este recomandată.

Autoritățile au transmis și un mesaj pentru pietoni.

„Sfătuim pietonii să evite să se deplaseze pe partea carosabilă pe timpul nopţii sau în condiţii de vizibilitate diminuată din cauza ceţii! Asiguraţi-vă că intenţia de traversare a fost observată de conducătorul auto!”, se menţionează în comunicat.