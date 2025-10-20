Praga interzice închirierea trotinetelor electrice din 2026 deoarece provoacă „haos pe trotuare”

Autoritățile din Praga au decis să interzică închirierea trotinetelor electrice începând cu luna ianuarie 2026. Asta ca urmare a numeroaselor plângeri ale locuitorilor privind haosul creat pe trotuare de utilizatorii de trotinete. Măsuri similare au fost luate în alte orașe, precum Paris și Madrid.

Consiliul local al capitalei cehe a aprobat luni revizuirea reglementărilor privind transportul, Decizia va duce practic la desființarea serviciilor de închiriere a trotinetelor electrice.

Viceprimarul orașului, Zdenek Hrib, a anunțat măsura printr-un mesaj public: „Sfârșitul trotinetelor electrice este aprobat!”, potrivit Le Figaro.

„Introducem reguli clare care vor elibera spațiul public de utilizarea necontrolată a trotinetelor, adesea folosite ca atracție turistică și nu ca mijloc de transport, provocând haos pe trotuare și în zonele pietonale”, a declarat Hrib, care este responsabil cu transporturile în administrația locală.

Autoritățile pragheze au explicat că decizia vine în urma numeroaselor reclamații ale locuitorilor. În schimb, municipalitatea dorește să încurajeze utilizarea serviciilor de bike-sharing, considerând bicicletele – inclusiv cele electrice – mai sigure.

Praga, un oraș cu aproape 1,4 milioane de locuitori și peste 8 milioane de turiști anual, se alătură astfel altor metropole europene care au restricționat utilizarea trotinetelor electrice în ultimii ani.