Procurorii DIICOT cer arestarea preventivă a lui Alexandru Bălan, suspectat de spionaj

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus, luni, reținerea unui bărbat de 47 de ani, cu cetățenie română și moldovenească, cercetat pentru tentativă la trădare prin transmiterea de informații secrete de stat, în formă continuată.

Miercuri, DIICOT a sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Ancheta a fost desfășurată sub egida EUROJUST și a beneficiat de sprijinul serviciilor de informații din România, Ungaria și Cehia, precum și al procurorilor din Ungaria, Cehia și Republica Moldova.

Activitățile judiciare s-au realizat împreună cu polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, iar acțiunea a fost sprijinită de Jandarmeria Română.