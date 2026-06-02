UPDATE #3: Statul Major al Apărării a transmis presei un comunicat prin care anunță că nu comentează speța în care este implicat generalul Gheorghiță Vlad: ”În acest moment, Direcția Națională Anticorupție desfășoară activități specifice de verificare. Pentru a nu influența acțiunile aflate în desfășurare, Statul Major al Apărării nu poate face comentarii suplimentare. Instituția cooperează pe deplin cu autoritățile abilitate și va comunica informațiile care pot fi făcute publice, în condițiile legii”.

UPDATE #2: Susele noastre arată că în urma percheziților efectuate în cauză, precum și din declarațiile luate de procurori până la acest moment, ar rezulta că generalul Gheorghiță Vlad ar fi întocmit o informare către ANEFS (Ministerul Educației) pentru ca fiica unul alt general să studieze fără taxe (”la buget”), lucru care să-i faciliteze admiterea în Armată. Adresa respectivă ar fi fost întocmită de șeful Statului Major al Apărării, cu toate că ea ar fi trebuit semnată de ministrul Apărării.

Sursele noastre susțin, de altfel, că și celălalt general a fost pus deja sub acuzare în acest dosar.

UPDATE #1: Surse judiciare afirmă că dosarul în care a fost chemat înaltul ofițer se află în lucru la DNA încă din toamna anului trecut, iar audierea generalului Gheorghiță Vlad este un act de extindere a urmării penale. Conform surselor MEDIAFAX, anchetatorii verifică modul în care au avut loc mai multe concursuri de angajare în Armată. Acuzația avută în vedere este complicitate la uzurparea funcției, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.

ȘTIREA INIȚIALĂ: La intrarea în sediul DNA, generalul Gheorghiță Vlad a refuzat să discute cu jurnaliștii prezenți acolo. Până la această oră, nu există informații oficiale cu privire la calitatea în care a fost citat de către procurorii DNA.

Generalul Gheorghiță Vlad a fost învestit ca șef al Statului Major al Apărării în 30 noiembrie 2023.

Anterior, a fost locțiitor al șefului Statului Major al Apărării, iar în perioada 2020-2022 a deținut funcția de locțiitor pentru operații și instrucție în aceeași instituție.

De-a lungul carierei militare, s-a aflat la comanda mai multor structuri, de la toate nivelurile ierarhice: comandant al Diviziei 2 Infanterie Getica din Buzău, comandant al Centrului Național de Instruire Întrunită Getica din Cincu, comandant al Brigăzii 1 Mecanizată Argedava, șef al informațiilor la Componenta Operațională Terestră, șef al planificării în Serviciul Operativ la Statul Major al Forțelor Terestre și comandant al Batalionului 631 Tancuri.

Prima funcție din carieră a fost cea de comandant pluton tancuri la Regimentul 22 Tancuri din București. Este absolvent al Școlii Militare de Ofițeri Activi de Tancuri (promoția 1991) și al Liceului Militar Dimitrie Cantemir (promoția 1988).