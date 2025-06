SURSE: Ce au găsit procurorii în domiciliul din Onești al criminalului din Cosmopolis

Surse din cadrul anchetei arată că din casa acestuia au fost ridicate un telefon vechi, un laptop și mai multe stickuri.

Teodora Marcu, 23 ani, a murit sâmbătă, după ce a fost împuşcată pe o stradă din cartierul rezidenţial Cosmopolis, din comuna Ştefăneştii de Jos. Tânăra era însărcinată în momentul în care a fost ucisă de față cu fiica ei în Cosmopolis de fostul iubit Robert Wolf, care s-a sinucis cu aceeași armă cu care a împușcat-o pe tânără.

Robert Wolf era cunoscut în Onești, orașul său natal, ca o persoană controversată. Fusese căsătorit, avea o fiică adolescentă și lansase o carte autobiografică despre relațiile sale. Potrivit surselor citate, relația cu Teodora Marcu ar fi început pe când fata avea doar 14 ani, stârnind nemulțumirea părinților acesteia.

Teodora va fi înmormântată joi

Înmormântarea Teodorei Marcu va avea loc joi, 5 iunie 2025, la ora 12:00, în satul natal al Marianei, Helegiu, comuna Deleni, unde trupul ei a fost depus marți.

În cursul anului 2021, tânăra a depus o plângere la DIICOT după ce bărbatul, care îi era și iubit, i-ar fi furat de pe card aproape 3.000 de euro. De altfel, Lupu a fost suspectat de polițiști și în două dosare de proxenetism.

Conform unor surse judiciare citate de Gândul, în cursul anului 2021, aceasta făcea videochat sub controlul strict al lui Robert Lupu. Pentru că, tot în acea perioadă, a decis să pună punct relației cu acesta, bărbatul a început s-o hărțuiască și s-o amenințe cu moartea.

Mai mult, pe fondul acestor tensiuni, Lupu a și jefuit-o. Acesta i-a furat computerul în care, printre alte date personale, avea inclusiv contul bancar și i-a furat, în mai multe tranșe, suma de 2.800 de dolari.