A călătorit în 44 de țări, dar o singură insulă i-a furat inima. „Visez deja să mă întorc”

Insula din Indonezia a cucerit-o complet după ce a petrecut o lună acolo în 2023. „Combină o cultură vibrantă, frumusețe naturală și un ritm de viață care te energizează și te revigorează”, spune ea. Iată ce a făcut-o să se îndrăgostească de Bali, scrie Business Insider.

Una dintre mâncărurile ei preferate a fost cumpărată de la un vânzător ambulant. Mâncarea javaneză, numită Tahu Tek, conținea tofu prăjit, muguri de fasole, un sos gros de arahide și o grămadă de biscuiți deasupra.

A costat-o mai puțin de 2 dolari, dar era deosebit de gustoasă.

Totuși, gastronomia din Bali depășește cu mult mâncarea de stradă. Chiar și mesele la restaurant erau accesibile, ceea ce făcea ușoară degustarea specialităților locale, inclusiv babi guling, un porc întreg prăjit în stil tradițional.

Putea găsi cu ușurință bucătărie internațională alături de preparate locale. Mergea des la Milk & Madu, care servea mâncare în stil american, precum pizza și burgeri.

Îi plăcea să-și petreacă diminețile la cafenelele din Canggu, savurând smoothie-uri și bucurându-se de boluri de mic dejun.

Oamenii calzi și primitori

Unul dintre principalele lucruri care fac Bali cu adevărat special este populația sa. Gabby a fost în multe destinații unde localnicii nu sunt întotdeauna deschiși față de expați și călători.

Dar în Bali, toți cei pe care i-a întâlnit erau calzi, primitori și sincer amabili.

De exemplu, a folosit o aplicație numită Grab, similară cu Uber, unde șoferii pot prelua pasageri pe motociclete sau în mașini.

Era reticentă să meargă pe motocicleta unui străin, dar șoferii prietenoși pe care i-a avut în timpul mai multor călătorii au făcut-o să se simtă rapid în largul ei. Unii chiar o întrebau în timpul călătoriei dacă totul era în regulă sau dacă voia să încetinească.

Comunitatea de nomazi digitali

În plus, a descoperit o comunitate uimitoare de nomazi digitali, creativi și expați care au decis să renunțe la slujbele lor de birou în favoarea laptopurilor în cafenele.

„Ca american care trăiește în străinătate, acest lucru m-a făcut să mă simt ca acasă”, spune ea.

I-a dat un sentiment de familiaritate într-un mediu nou și i-a facilitat conectarea, deoarece nu exista bariera lingvistică.

În timpul petrecut în Uluwatu, a întâlnit un alt nomad, iar o simplă conversație s-a transformat în câteva zile petrecute împreună explorând zona.

„Aceste momente mi s-au părut mult mai naturale și mai frecvente în Bali decât în alte locuri pe care le-am vizitat”, spune Gabby.

Întotdeauna ceva interesant de făcut

Un alt lucru care i-a plăcut la Bali a fost gama diversă de activități disponibile. Fie că avea chef să viziteze temple sau să se relaxeze pe plajă, întotdeauna era ceva de făcut.

În Ubud, s-a plimbat prin Sacred Monkey Forest Sanctuary, unde temple antice se află sub coronamentul junglei. Rezervația adăpostește peste 1.260 de maimuțe, pe care le-a văzut urcând pe balustrade și sărind între statui.

A vizitat și Alas Harum, o destinație turistică din Tegallalang, care oferă multe oportunități de aventură. Aici, s-a dat cu un leagăn uriaș care trecea peste câmpurile de orez. Priveliștea de sus, deasupra teraselor, era în egală măsură înfricoșătoare și distractivă.

Iar când a vrut să se relaxeze, a vizitat cluburile de pe plajă, unde s-a relaxat lângă apă, ascultând muzică și savurând o băutură.

„Deja visez să mă întorc”

După ce a călătorit în 44 de țări, Gabby poate spune cu încredere că nu este străină de explorarea de locuri noi.

Fiecare destinație pe care a vizitat-o i-a arătat noi moduri de viață. Dar în Bali a experimentat un mod de viață care i s-a părut vesel, echilibrat și conectat.

„Între mâncarea uimitoare, oamenii calzi și sentimentul de aventură, deja visez la următoarea mea călătorie pe această insulă frumoasă”, spune ea.