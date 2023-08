ANA Hotels Europa - 20 de ani de rafinament, confort şi eleganţă

Aniversarea Ana Hotels „Europa” marchează şi începutul unei noi ere pentru emblematicul hotel de la Marea Neagră. Cea mai mare companie hotelieră cu capital românesc, ANA Hotels, care deţine hotelul Europa şi centrul de sănătate ANA Health Spa, va începe un amplu proces de renovare, care va aduce, începând cu luna mai 2024, îmbunătăţiri majore.

“Valoarea totală a investiţiei depăşeşte 10 milioane de euro, semn că ne concentrăm cu toată seriozitatea şi dedicarea asupra misiunii noastre de a vă oferi servicii de cea mai înaltă calitate. Renovarea va acoperi atât aspecte estetice, cât şi funcţionale şi va viza o varietate de dotări ale hotelului, de la spaţiile de cazare şi restaurante, până la zonele de relaxare şi spa, punându-se accent pe crearea unei destinaţii prietenoase cu mediul şi eficientă energetic” a declarat George Copos, proprietarul ANA Hotels.

Investiţiile în modernizare sunt o constantă în filozofia ANA Hotels, ultima de până acum, cea din anul 2018, a lansat conceptul unicat pe litoralul românesc „Techirghiol Pool”. Originalitatea acestuia vine din inovaţia de a aduce procedura de oncţiune cu nămol în proximitatea spa-ului, adaptând conceptul la servicii de 4 stele. Astfel, a fost creat la „Europa” un mic Lac Techirghiol, ce oferă proceduri cu nămol rece, una din cele mai vechi metode de peloidoterapie, cunoscută şi practicată încă din Egiptul antic.

„În tot acest proces, ne propunem să păstrăm spiritul şi identitatea care ne-au definit de-a lungul celor 20 de ani de activitate, dar şi să aducem în hotelul nostru o nouă viziune, modernă şi inovatoare, menită să întreacă aşteptările chiar şi ale celor mai pretenţioşi oaspeţi. Mulţumim tuturor celor care ne-au susţinut în călătoria noastră de 20 ani minunaţi şi vă asigurăm că angajamentul nostru faţă de calitate, ospitalitate şi servicii excepţionale va rămâne acelaşi” a declarat Iuliana Tasie, Director General ANA Hotels „Europa”.

Pentru mai multe informaţii despre ANA Hotels „Europa” şi serviciile sale vă rugăm să accesaţi www.anahotels.ro/ro/europa sau să ne urmăriţi pe Facebook şi Instagram.

Despre ANA Hotels Europa

ANA Hotels „Europa” se află în staţiunea Eforie Nord şi are o capacitate de 221 camere, toate cu balcon şi vedere spre mare. Restaurantul hotelului, „Blue Dolphin”, are o capacitate de până la 400 de locuri, în sală şi pe terasă, şi are un specific mixt, servind atât preparate româneşti, cât şi internaţionale. Centrul de conferinţe dispune de 7 săli, toate cu lumină naturală, cu o capacitate de 600 de persoane, fiind ideal pentru organizarea de conferinţe, congrese, seminarii ori petreceri private şi de familie. ANA Hotels „Europa” Eforie Nord are acces direct la piscine exterioare şi la cea mai frumoasă grădină de pe litoralul românesc. Hotelul este faimos pentru „ANA Health Spa”, centru renumit pentru terapiile cu nămol şi apă sărată din lacul Techirghiol, tratamentele de wellness, înfrumuseţare şi relaxare. Centrul „Spa” dispune de o piscină interioară şi de una exterioară, cu apă sărată adusă direct din lacul Techirghiol.

Despre ANA Hotels

Cel mai mare grup hotelier privat românesc, „ANA Hotels”, deţine şi operează hotelurile „InterContinental Athénée Palace Bucharest”, „Crowne Plaza Bucharest”, trei unităţi hoteliere la Poiana Braşov – ANA Hotels „Sport”, „Bradul” şi „Poiana”, şi ANA Hotels „Europa” din Eforie Nord, care include centrul „ANA Health SPA”. Grupul ANA este totodată operatorul instalaţiilor de schi din Poiana Braşov, prin „ANA Teleferic”, care şi-a adăugat recent în portofoliu restaurantul „Panoramic” de pe Vârful Tâmpa din oraşul Braşov.