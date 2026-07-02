Apariție-surpriză a Prințesei Kate la Wimbledon. Publicul a primit-o cu ovații

Prințesa de Wales a ajuns în zona de acces a turneului, unde sute de persoane așteptau să intre în complexul All England Club. Îmbrăcată într-un costum bleu din in, ea a discutat cu spectatorii care se așezaseră la coadă încă de la ora 04:00, transmite publicația The Independent.
Prințesa s-a alăturat voluntarilor și personalului responsabil de accesul în complex. Ea a înmânat bilete unor spectatori și le-a urat să se bucure de meciuri.
Vizitatorii au profitat de ocazie pentru a face fotografii cu aceasta, iar numeroși curioși s-au oprit să urmărească momentul.
După întâlnirea cu fanii, Prințesa Kate a mers pe Terenul 18, unde a urmărit partida din turul al doilea dintre britanicul Arthur Fery și finlandezul Otto Virtanen.
Ea a asistat la meci alături de fostul tenismen britanic Tim Henman și de președinta All England Lawn Tennis Club, Debbie Jevans.
Pe traseul către teren, prințesa a fost întâmpinată din nou cu aplauze și urale din partea spectatorilor aflați în zona Henman Hill.
Prințesa Kate este patroana All England Lawn Tennis Club (AELTC) și participă în mod tradițional la turneul de la Wimbledon.
Anul trecut, ea a înmânat trofeul masculin liderului mondial Jannik Sinner, după finala disputată pe terenul central.
Prezența sa la ediția din 2024 a avut o încărcătură aparte. A fost una dintre primele apariții publice după ce anunțase că urmează tratament pentru cancer. La începutul acestui an, Prințesa Kate a anunțat că boala se află în remisie.
Organizatorii turneului au salutat revenirea sa printr-un mesaj publicat pe Facebook: „It’s wonderful to welcome our Patron HRH The Princess of Wales back to #Wimbledon” („Este minunat să o primim din nou la Wimbledon pe patroana noastră, Alteța Sa Regală Prințesa de Wales”), subliniind legătura specială dintre aceasta și cel mai prestigios turneu de tenis pe iarbă din lume.