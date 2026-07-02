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Apariție-surpriză a Prințesei Kate la Wimbledon. Publicul a primit-o cu ovații

Prințesa Kate a făcut joi o apariție-surpriză la Wimbledon, unde i-a întâmpinat pe spectatorii aflați la coadă pentru bilete și a participat la activitățile organizatorilor. Vizita a fost primită cu aplauze și entuziasm din partea publicului.
Apariție-surpriză a Prințesei Kate la Wimbledon. Publicul a primit-o cu ovații
Sursa foto: Facebook/Wimbledon
Oana Antipa
02 iul. 2026, 16:13, Știrile zilei
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Prințesa de Wales a ajuns în zona de acces a turneului, unde sute de persoane așteptau să intre în complexul All England Club. Îmbrăcată într-un costum bleu din in, ea a discutat cu spectatorii care se așezaseră la coadă încă de la ora 04:00, transmite publicația The Independent.

Prințesa s-a alăturat voluntarilor și personalului responsabil de accesul în complex. Ea a înmânat bilete unor spectatori și le-a urat să se bucure de meciuri.

Vizitatorii au profitat de ocazie pentru a face fotografii cu aceasta, iar numeroși curioși s-au oprit să urmărească momentul.

A urmărit un meci al britanicului Arthur Fery

După întâlnirea cu fanii, Prințesa Kate a mers pe Terenul 18, unde a urmărit partida din turul al doilea dintre britanicul Arthur Fery și finlandezul Otto Virtanen.

Ea a asistat la meci alături de fostul tenismen britanic Tim Henman și de președinta All England Lawn Tennis Club, Debbie Jevans.

Pe traseul către teren, prințesa a fost întâmpinată din nou cu aplauze și urale din partea spectatorilor aflați în zona Henman Hill.

O prezență constantă la Wimbledon

Prințesa Kate este patroana All England Lawn Tennis Club (AELTC) și participă în mod tradițional la turneul de la Wimbledon.

Anul trecut, ea a înmânat trofeul masculin liderului mondial Jannik Sinner, după finala disputată pe terenul central.

Prezența sa la ediția din 2024 a avut o încărcătură aparte. A fost una dintre primele apariții publice după ce anunțase că urmează tratament pentru cancer. La începutul acestui an, Prințesa Kate a anunțat că boala se află în remisie.

Organizatorii turneului au salutat revenirea sa printr-un mesaj publicat pe Facebook: „It’s wonderful to welcome our Patron HRH The Princess of Wales back to #Wimbledon” („Este minunat să o primim din nou la Wimbledon pe patroana noastră, Alteța Sa Regală Prințesa de Wales”), subliniind legătura specială dintre aceasta și cel mai prestigios turneu de tenis pe iarbă din lume.

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