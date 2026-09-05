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Atmosferă de Grand Opening la MR.DIY Colosseum Mall: distracția continuă și astăzi (P)

Atmosferă de Grand Opening la MR.DIY Colosseum Mall: distracția continuă și astăzi (P)
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Departamentul Life
05 sept. 2026, 10:00, Life-Entertaiment
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Weekendul a început în forță la MR.DIY Colosseum Mall, unde magazinul sărbătorește alături de vizitatori Grand Opening-ul celei de-a doua locații MR.DIY din București.

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După o primă zi cu muzică, premii, invitați speciali și numeroase momente de interacțiune cu publicul, atmosfera continuă și astăzi, 5 septembrie, cu noi motive pentru o vizită la MR.DIY.

Shoppingul a venit la pachet cu distracție

Prima zi de Grand Opening a adus împreună vizitatori, influenceri și echipa MR.DIY într-o atmosferă de sărbătoare. Momentul oficial de inaugurare a dat startul evenimentului, iar pe parcursul zilei, muzica și activitățile interactive au animat spațiul și au transformat o simplă sesiune de cumpărături într-o experiență completă.

Vizitatorii au avut ocazia să participe la jocuri, să câștige vouchere de cumpărături și premii, să îi întâlnească pe invitații speciali ai evenimentului și, bineînțeles, să facă poze alături de mascotele PANDAi.

Nu au lipsit nici surprizele dulci, pregătite pentru cei care au trecut pragul magazinului, în timp ce varietatea de produse MR.DIY a rămas în centrul experienței.

Distracția continuă pe 5 septembrie

Cei care nu au ajuns în prima zi mai au încă timp să intre în atmosfera de Grand Opening.

Și astăzi, 5 septembrie, MR.DIY îi așteaptă pe vizitatori la Colosseum Mall cu muzică, activități, premii și surprize, pe lângă miile de produse disponibile în magazin.

De la articole pentru casă, bricolaj și organizare până la accesorii auto, produse electrice, papetărie, jucării și multe alte descoperiri, noua locație păstrează varietatea care definește experiența MR.DIY.

Grand Opening-ul marchează un nou pas pentru MR.DIY în București, dar în acest weekend accentul este, înainte de toate, pe oamenii care îi trec pragul.

Dacă ești prin zonă, mai ai timp să descoperi atmosfera de Grand Opening chiar astăzi, la MR.DIY Colosseum Mall.

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