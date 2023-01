Continuarea cu buget mare a depăşit „Avengers: Age of Ultron” (care a obţinut încasări de 1,403 miliarde de dolari în 2015) şi „Frozen II” (1,45 miliarde de dolari).

Acum îşi propune să ajungă pe locul opt şi să detroneze „The Lion King” (1,66 miliarde dolari), „The Avengers” (1,518 miliarde dolari), „Furious 7” (1,515 miliarde dolari) şi „Top Gun: Maverick” (1,49 miliarde dolari). ).

Dacă „Avatar: The Way of Water” reuşeşte să ajungă la clubul filmelor cu încasări de 2 miliarde de dolari, Cameron va avea astfel trei filme în topul celor mai mari încasări din toate timprurile - „Avatar” (2,9 miliarde de dolari) şi „Titanic” (2,2 miliarde de dolari).

Este, de asemenea, primul film post-pandemic de la „Spider-Man: No Way Home” (şi singurul film lansat în 2022) care a depăşit 1 miliard de dolari la box office-ul internaţional. Disney , care deţine drepturile francizei Avatar după ce a achiziţionat 20th Century Fox în 2019, a cheltuit aproximativ 350 de milioane de dolari pentru a realiza continuarea şi cel puţin 100 de milioane de dolari pentru a comercializa filmul.

Datorită filmului „Avatar: The Way of Water” şi a mai multor succese Marvel, Disney a încheiat anul cu 2 miliarde de dolari în America de Nord, 2,9 miliarde de dolari în străinătate şi 4,9 miliarde de dolari în întreaga lume, pentru a deveni studioul nr. 1 la box office-ul global. în 2022. Este al şaptelea an consecutiv în care studioul a obţinut cel mai mare profit în urma vânzărilor de bilete la nivel mondial, transmite Variety.