Avram Iancu, românul care vrea să demonstreze unitatea Europei înotând în toate fluviile ei / A înotat în Main până la vărsarea lui în Rin

A traversat de două ori Canalul Mânecii, a parcurs Dunărea de la izvoare până la Marea Neagră, a înotat în Rin din Konstanz până în Olanda, iar acum, ultima oară, a străbătut înot râul Main din Hilpolstein până la vărsarea acestuia în Rin.

Se numește Avram Iancu, are 49 de ani și are o ambiție: să demonstreze unitatea Europei prin fluviile fără granițe.

În aventura sa, românul a fost însoțit de un echipaj alcătuit din doi membri și supravegheat permanent de autoritățile germane, pe toată distanța de 37,8 km.

„Rhein, Main, thank you!”

Fără să poarte un costum de neopren, doar în slip, o cască și o pereche de ochelari, Avram Iancu (de profesie bibliotecar, devenit înotător de anduranță), a făcut acest lucru chiar în ziua de aniversare a căsătoriei sale.

Soția sa l-a așteptat la punctul final al acestei etape.

Cel mai important moment a fost atins la confluența cu Rinul, unde și-a întâmpinat familia și prietenii, care-l așteptau cu steagurile României, Germaniei și al Uniunii Europene, după cum notează presa germană.

Acest episod este o etapă din proiectul mai de anvergură al lui Avram Iancu, intitluat „Cross Continental Swim”, care urmărește să lege simbolic fluviile Europei, înotând de la Marea Nordului la Marea Neagră.

Etapa de pe Main face parte din ruta care va merge acum spre est, prin canalul Main-Dunăre, spre Kelheim și apoi până la Deltă.

La ieșirea din apă, emoționat vizibil, Avram Iancu a spus: „Rhein, Main, thank you! You connect Europe”.