Banaton Fest 2026: patru zile de muzică balcanică și rock

Festivalul este programat în weekendul de Rusalii și în mini-vacanța de 1 iunie și va avea loc pe platforma ELBA din Timișoara.

Programul ediției din acest an include seri dedicate muzicii folk-balcanice, spectacole tradiționale și concerte rock cu artiști și trupe din Serbia, Croația, Grecia, Bosnia și Herțegovina, Macedonia de Nord și România.

Ceca, cap de afiș

Primul mare nume anunțat de organizatori este Svetlana Ceca Ražnatović (pe numele de scenă Ceca), una dintre cele mai cunoscute figuri ale muzicii folk-pop balcanice din spațiul ex-iugoslav. Concertul de la Banaton Fest va marca și prima sa apariție la Timișoara.

În Serbia și în țările din fostul spațiu iugoslav, Ceca este considerată un adevărat fenomen cultural. Artista și-a început cariera la sfârșitul anilor ”80 și a ajuns să vândă milioane de albume, susținând unele dintre cele mai mari concerte organizate în regiune. Printre ele se numără spectacolele legendare de pe stadionul Marakana din Belgrad sau concertele de la Usce, unde au fost prezenți sute de mii de spectatori.

Povestea care a făcut înconjurul Balcanilor

Numele artistei rămâne însă legat și de una dintre cele mai controversate povești din Serbia anilor ’90. Ceca a fost căsătorită cu Zeljko Raznatovic, lider paramilitar sârb și figură influentă a lumii interlope din perioada războaielor din fosta Iugoslavie, cunoscut sub numele de „Arkan”.

Căsătoria lor a fost una dintre cele mai mediatizate relații din Serbia anilor ”90. Artista, aflată atunci în plină ascensiune, a devenit și mai cunoscută după relația cu controversatul lider sârb, ucis în anul 2000 într-un hotel din Belgrad.

IRIS și artiști din Serbia, Croația și Grecia

Pe lângă concertul artistei sârbe, Banaton Fest 2026 va include seri de muzică folk-pop balcanică, spectacole inspirate din cultura Banatului și o zi rezervată concertelor rock.

Pe scena festivalului vor urca și IRIS – Cristi Minculescu, Valter & Boro, formație care marchează anul acesta 45 de ani de activitate. Din program mai fac parte trupa rock sârbă Elektricni Orgazam, veteranii croați de la Atomsko Skloniste, artista Venia Karagiannidou din Grecia, precum și orchestra națională de tamburași a RTV Novi Sad.

Organizatorii au anunțat și prezența artistei Rada Manojlovic, una dintre cele mai cunoscute voci ale muzicii folk-pop balcanice din Serbia, care va cânta live în prima seară a festivalului.

Acces pentru o zi sau pentru întregul festival

Festivalul va avea loc anul acesta pe platforma ELBA din Timișoara, un teren de aproximativ șapte hectare pus la dispoziție de producătorul timișorean de corpuri de iluminat și componente auto.

Potrivit organizatorilor, Radio Banat Link, pentru Banaton Fest 2026 vor fi disponibile atât bilete pentru fiecare zi de festival, cât și abonamente pentru toate cele patru zile.