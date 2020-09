Beyonce a împlinit 39 de ani. Vedeta muzicii pop are peste 400 de premii

Astăzi este ziua de naştere a reginei muzicii pop. Beyonce s-a născut în Houston Texas. Fiind înzestrată cu un mare talent, încă din copilărie obişnuia să participe la concursurile de muzică pentru copii, iar în 1990 a început să cânte împreună cu Kelly, Michelle, LaTavia, LeToya şi Farrah. Şapte ani mai târziu acestea au semnat un contract cu Colombia Records formând oficial trupa Destiny’s Child.

În 2002 Beyonce şi-a început cariera solo iar în anul 2003 şi-a lansat primul ei album Dangerously in love care include şi primul number one Crazy in love în colaborare cu Jay-Z.

Beyonce este una dintre cele mai bine plătite artiste din toate timpurile, cea mai nominalizată la premiile Grammy, are 24 de premii castigate, iar în întreaga ei carieră a acumulat 418 de premii.

Beyonce şi Jay-z s-au căsătorit în 2008, au în prezent 3 copii, pe Ivy Blue în vârstă de 8 ani şi pe gemenii de 3 ani, Sir and Rumi.

Cel mai puternic cuplu din industria muzicală are în prezent o avere estimată de peste 1,4 miliarde de dolari.