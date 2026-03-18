Birou acasă. Cerințele pe care arhitecții le consideră esențiale

Primul criteriu pe care arhitecții îl menționează este lumina naturală. Munca prelungită sub lumină artificială afectează vederea și poate provoca dureri de cap. De aceea, biroul trebuie amplasat lângă o fereastră sau un balcon, conform elEconomista.es.

Biroul trebuie poziționat în fața ferestrei sau cât mai aproape de aceasta. Astfel, orele de lumină solară sprijină concentrarea și reduc oboseala oculară. O lampă de birou cu intensitate reglabilă rămâne necesară pentru serile de lucru.

Amplasarea, la fel de importantă ca lumina

Mulți oameni greșesc atunci când amenajează biroul în sufragerie. Arhitecții descurajează această alegere. Camera de lucru și spațiul de relaxare nu trebuie să se suprapună.

Amestecul dintre zona de muncă și cea de odihnă îngreunează separarea mentală a celor două activități. Suprasolicitarea apare tocmai pentru că mintea nu reușește să „comute” între moduri. Biroul acasă trebuie să fie o cameră separată, dedicată exclusiv muncii.

Odată terminată ziua de lucru, sufrageria și dormitorul devin spații de recuperare. Această separare fizică are un efect direct asupra stării mentale.

Cea mai liniștită cameră din casă

Atunci când există posibilitatea de a alege, specialiștii recomandă cea mai liniștită încăpere. Sufrageriile și bucătăriile generează cel mai mult zgomot în locuință. Biroul acasă ar trebui amplasat cât mai departe de acestea.

Dacă separarea fizică nu este posibilă, izolarea fonică a camerei devine o soluție practică. Materialele fonoabsorbante sau pur și simplu închiderea ușii în timpul orelor de lucru pot face diferența.

De ce contează separarea spațiilor

Munca de acasă, chiar și câteva zile pe lună, a devenit o realitate globală. Locuințele s-au adaptat, dar nu întotdeauna corect. Un birou improvizat pe colțul mesei din bucătărie nu îndeplinește nicio condiție recomandată de specialiști.

Obiectivul este clar: biroul acasă trebuie să recreeze, pe cât posibil, condițiile unui spațiu de lucru profesional. Lumina bună, liniștea și separarea de restul casei sunt cele trei elemente de bază pe care arhitecții le consideră indispensabile.