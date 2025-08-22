BREAKING NEWS. Hărțuitorul soților Măruță a fost internat la psihiatrie și va fi monitorizat prin brățară la picior

Bărbațul care i-a hărțuit pe soții Măruță, trimițând mesaje de dragoste Andrei, a fost internat la Psihiatrie. Bărbatul, cu inițialele V.M., în vârstă de 56 de ani, a dezvoltat o obsesie pentru cunoscuta cântăreață.

Potrivit surselor judiciare, individul s-a ales cu ordin de protecție împotriva cântăreței. Acesta nu are voie să se apropie la o distanță mai mică de 200 de metri de locuința soților, șoferul Andrei, sediul PRO TV sau instituția de învățământ în care învață copiii.

Ordinul de protecție este valabil timp de un an, iar bărbatul va purta la picior o brățară.

Potrivit surselor, acesta a fost internat la Psihiatrie, acolo unde va fi supus unei evaluări psihiatrice.

Bărbatul nu s-a prezentat la proces, fiind reprezentat de avocat.

Potrivit surselor MEDIAFAX, la începutul săptămânii, soții Măruță au înregistrat o plângere la Poliția Voluntari, solicitând și ordin de protecție împotriva bărbatului care a ajuns chiar să o amenințe pe cunoscuta cântăreață, dar și pe șoferul său, asta după ce a devenit insistent cu mesaje de dragoste trimise în privat.

Acesta i-a trimis insistent Andrei ”declarații de dragoste” pe rețelele sociale, iar situația a escaladat până la punctul în care soții Măruță au cerut sprijinul Poliției.

într-unul dintre videoclipurile pe care le-a postat pe un cont deschis pe rețelele sociale, hărțuitorul i-a mărturisit Andrei dragostea lui maladivă: ”Eu o iubesc pe Andra foarte mult și asta este doar voia lui Dumnezeu. Pentru că eu recunosc. Eu am o vârstă. Eu sunt mult mai mare decât Andra. Dar este voia lui Dumnezeu. Mi-a dat această misiune să-i fiu înger păzitor. Deci ceea ce Dumnezeu a scris, nimeni nu va putea șterge vreodată. Este fără mea. Pentru că eu nu mă ridic la nivelul lui Andra. Dar a fost voia lui Dumnezeu. Pentru că sunt îngerul ei păzitor! Amin!”