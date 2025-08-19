Andra și Cătălin Măruță au cerut emiterea unui ordin de protecție împotriva unui bărbat despre care ei susțin că îi terorizează

Potrivit surselor MEDIAFAX, cântăreața și soțul ei au înregistrat o plângere la Poliția Voluntari împotriva unui individ care i-ar teroriza! Andra și Cătălin Măruță au decis să ia măsuri legale pentru a-și proteja liniștea și siguranța.

Reporterii MEDIAFAX au aflat în premieră că Poliția Voluntari urmează să investigheze cazul și să stabilească circumstanțele în care au avut loc incidentele raportate de cei doi.

UPDATE #4: Cătălin Măruță a postat pe contul de Instagram un mesaj adresat fanilor Andrei: ”(…) Contează enorm să simțim sprijinul oamenilor și bucuria cu care ne înconjoară (…)”

UPDATE #3: Surse judiciare au declarat în exclusivitate pentru MEDIAFAX că plângerea a fost depusă de către Andra și Cătălin în 15 august, după ce hărțuitorul (V.M.. în vârstă de 56 de ani) i-ar fi amenințat pe artistă și pe șoferul acesteia (S.N.G.) pe o stradă din apropierea casei familiei Măruță.

În urma plângerii, polițiștii au decis să emită un ordin provizoriu de protecție împotriva hărțuitorului V.M. și i-au deschis dosar penal pentru infracțiunea de amenințare.

UPDATE #2: Află aici identitatea hărțuitorului și ce ”declarații de dragoste” îi trimitea Andrei, pentru care a făcut o obsesie!

UPDATE #1: Contactat de MEDIAFAX, Cătălin Măruță a refuzat să dezvăluie motivul pentru care el și Andra au cerut ordin de protecție: ”Vă rog să înțelegeți, dar nu vreau să vorbesc despre lucrurile acestea!”

MEDIAFAX a obținut informații exclusive cu privire la persoana împotriva căreia Andra și soțul ei, Cătălin Măruță, au cerut instituirea unui ordin de protecție. Sursele noastre susțin că persoana acuzată de hărțuire este un bărbat, trecut de prima tinerețe, care a dezvoltat o obsesie pentru cântăreață. Acesta i-a trimis insistent Andrei ”declarații de dragoste” pe rețelele sociale, iar situația a escaladat până la punctul în care soții Măruță au cerut sprijinul Poliției.

într-unul dintre videoclipurile pe care le-a postat pe un cont deschis pe rețelele sociale, hărțuitorul i-a mărturisit Andrei dragostea lui maladivă: ”Eu o iubesc pe Andra foarte mult și asta este doar voia lui Dumnezeu. Pentru că eu recunosc. Eu am o vârstă. Eu sunt mult mai mare decât Andra. Dar este voia lui Dumnezeu. Mi-a dat această misiune să-i fiu înger păzitor. Deci ceea ce Dumnezeu a scris, nimeni nu va putea șterge vreodată. Este fără mea. Pentru că eu nu mă ridic la nivelul lui Andra. Dar a fost voia lui Dumnezeu. Pentru că sunt îngerul ei păzitor! Amin!” (CITEȘTE AICI MESAJELE INTEGRALE!)



Cum arată casa în care locuiește familia Măruță

Andra și Cătălin Măruță locuiesc într-o vilă spațioasă situată în zona de nord a Capitalei. Cei doi au investit serios pentru ca locuința să fie cât mai confortabilă, atât pentru ei, cât și pentru cei doi copii ai lor.

Deși sunt persoane publice, Andra și Cătălin preferă să păstreze discreția, motiv pentru care nu au oferit niciodată un tur complet al casei. Cu toate acestea, mici colțuri din vilă apar frecvent în fotografiile și videoclipurile postate pe rețelele sociale. Curtea din spate găzduiește o piscină, iar în casă există un studio în care Andra lucrează ocazional.

Parterul vilei este dominat de un living cu bucătărie open space, amenajate în nuanțe închise. Pereții sunt acoperiți cu cărămidă decorativă, iar podelele sunt din parchet masiv de stejar și fag. Bucătăria îmbină elegant negrul cu lemnul, fiind dotată cu iluminare LED și o zonă specială pentru colecția de vinuri a cuplului.