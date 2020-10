Brooklyn Beckham şi-a cerut iubita în căsătorie la doar 21 de ani/Reacţia părinţilor săi

Brooklyn Beckham a decis să facă marele pas în viaţă şi să îşi întemeieze o familie mai devreme ca parinţii lui, David şi Victoria Beckham. În urmă cu două săptămâni, Brooklyn a cerut-o în căsătorie pe iubita lui, actriţa Nicola Peltz, însă au decis abia acum să dezvăluie marele eveniment.

Fiul cel mare a soţilor Beckham a postat o fotografie pe instagram în care apare alături de logodnica lui iar la descrierea pozei acesta a scris: ,,În urmă cu două săptămâni am cerut-o în căsătorie pe jumătatea mea iar ea a spus DA. Sunt cel mai norocos bărbat din lume. Promit să fiu cel mai bun soţ şi tătic într-o zi.”

„Abia aştept să-mi petrec restul zilelor alături de tine!”, a fost replica iubitei pe contul său de Instagram.

Reacţiile n-au lipsit nici din partea soţilor Beckham: ,,Nu am putea fi mai fericiţi de atât, vă dorim multă dragoste şi o viaţă fericită împreună” a scris şi Victoria .

Brooklyn şi newyorkeza Nicola au început să formeze un cuplu la finalul anului 2019, iar după 8 luni au decis să se logodească. Nicola are 24 de ani şi este mai mare ca Brooklyn cu 4 ani, însă acest detaliu nu reprezintă un impediment, Victoria este mai mare ca David cu un an, iar la nunta lor a avut aceeaşi vârstă pe care o are iubita lui Brooklyn acum.

În mod cert: ,,Love is in the air!”