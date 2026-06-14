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Bruce Springsteen, premiat la Festivalul Tribeca de la New York pentru activism social

Cântărețul american Bruce Springsteen a primit sâmbătă noapte premiul pentru activism social „Harry Belafonte Voices for Social Justice”, în cadrul Festivalului Tribeca de la New York, într-un eveniment marcat de discuții despre democrație, implicare civică și rolul artiștilor în viața publică.
Bruce Springsteen, premiat la Festivalul Tribeca de la New York pentru activism social
sursă foto: Rod Lamkey/CNP via ZUMA Press Wire
Petre Apostol
14 iun. 2026, 07:52, Știrile zilei
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Bruce Springsteen a declarat că este „furios” din cauza situației politice din Statele Unite ale Americii, dar și-a exprimat încrederea că țara va depăși actuala perioadă de polarizare. Distincția i-a fost înmânată în prezența lui Bono, Patti Smith și a cofondatorilor festivalului, Robert De Niro și Jane Rosenthal.

Într-o discuție cu Bono, liderul trupei U2, artistul american a respins ideea unei eventuale candidaturi politice, după ce un spectator i-a sugerat că ar putea fi unul dintre liderii capabili să unească țara.

„Nu”, a răspuns Springsteen, zâmbind. „În cel mai bun caz, sunt un cetățean preocupat. Cânt cântecele mele și sper la ce este mai bun”, a adăugat el.

Întrebat dacă pozițiile sale politice i-au îndepărtat o parte dintre fani, muzicianul a spus că este important să îți susții convingerile.

„Trebuie să îți susții poziția și să îți urmezi convingerile. Trebuie să crezi că America este o dezbatere și că găsirea unui punct comun este posibilă”, a afirmat el.

Springsteen a criticat actuala administrație americană

„Sunt supărat și furios, dar în ultimii 50 de ani am construit o trupă făcută pentru vremuri grele ca acestea. Am creat o operă amplă care a fost construită pentru vremuri dificile și am cântat întotdeauna pentru momentul prezent”, a mai spus el.

Cântărețul, recompensat cu 20 de premii Grammy de-a lungul carierei, a spus că americanii trebuie să își recunoască umanitatea .

„Trebuie să recunoaștem umanitatea și demnitatea celuilalt. Din păcate, acestea lipsesc în mare măsură în prezent, evident, de la vârful administrației și până mai jos”, a afirmat el.

Springsteen a dedicat premiul primit protestatarilor din Minneapolis, Los Angeles și Portland, care s-au opus operațiunilor federale de imigrație, care au inspirat noul material al artistului.

„Vreau să accept acest premiu în numele tuturor cetățenilor din Minneapolis, Los Angeles și Portland, care s-au opus intervenției federale în orașele lor. Îl primesc și îl păstrez în numele lor”, a spus muzicianul.

Evenimentul s-a încheiat cu un moment muzical susținut de Patti Smith, acompaniată de Springsteen, Bono și Tony Shanahan. Ulterior, Springsteen a urcat singur pe scenă pentru o versiune acustică a cântecului „Land of Hope and Dreams”, pe care a dedicat-o soției sale, Patti Scialfa.

Actorul Robert De Niro, care l-a prezentat pe Springsteen la ceremonie, a avut la rândul său un discurs puternic critic la adresa președintelui Donald Trump, pe care l-a acuzat că pune în pericol instituțiile democratice americane.

„Nimeni nu îl insultă pe Trump mai bine decât Bob”, a glumit Springsteen, stârnind aplauze și râsete în sală.

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