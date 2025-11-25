Când lucrezi în weekend / 2 milioane de euro pentru Jennifer Lopez, care a făcut un show incendiar la nunta unor milionari indieni

Weekend extrem de lucrativ pentru Jennifer Lopez, care și-a adăugat în conturi două milioane de dolari pentru a cânta la fastuoasa nuntă a unui miliardar indian.

Cântăreața pop, în vârstă de 56 de ani, a fost îmbrăcată cu mai multe costume strălucitoare care, pentru oaspeții prezenți la nuntă au fost considerate nepotrivite cultural, însă faptul că a interpretat piese vechi și bune cum ar fi „Waiting for tonight” și „Get right” a mai redus din nemulțumiri.

‘Let’s get loud!’ is what #Udaipur will be saying this week, as #JenniferLopez is reportedly set to perform at the #Wedding of American billionaire businessman Rama Raju Mantena’s daughter, Netra Mantena, and U.S.-based groom Vamsi Gadiraju.#HELLO #HELLOMagazine #HELLOIndia pic.twitter.com/2ZU1hYlG7X — HELLO! India (@HELLOmagIndia) November 21, 2025

La un moment dat, în timpul ceremoniei, Lopez a fost îmbrăcată cu un sari roz pal, strălucitor, după care a trecut la un body negru, cu decupaje, pentru a cânta.

„Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți”

A urmat o costumație aurie, sclipitoare, la care a asortat o jachetă și cizme înalte, peste genunchi.

Într-o postare pe X, Lopez a fost filmată cum ridic un pahar în cinstea mirilor, care i s-au alăturat pe scenă.

„Să fie aceste familii unite în această zi minunată, iar Dumnezeu să ne binecvânteze pe toți”, a spus ea.

A venit și Donald Trump Jr.

Mireasa este fiica unui proeminent mogul al industriei farmaceutice, CEO al Ingenus Pharmaceuticals.

Mirele este un antreprenor tehnologic extrem de bogat, cofondator și director tehnic al platformei de livrare de mâncare, Superorder.

Nunta a început pe 20 noiembrie, la Udaipur și a fost un festival de spectacole ale unor muzicieni de renume, primul de pe lista lungă a invitaților fiind DJ Tiesto.

Pe lista invitaților s-au aflat vedete de la Bollywood, dar și Donald Trump Jr. și iubita sa, Bettina Anderson.