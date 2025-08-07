Ce este sleepmaxxingul, de ce e atât de viral pe TikTok și de ce oamenii cu carte îți recomandă să-l eviți

TikTok și Instagram au înnebunit de tot de la un trend viralizat, pe care specialiști în domeniu îl califică „extrem de periculos”: sleepmaxxing.

Ce este sleepmaxxingul? O inginerie sofisticată, un întreg sistem de reguli de respectat înainte de somn, pentru odihnă la superlativ. Superlativ absolut!

Acum, simplul spălat pe dinți înainte de somn nu mai este suficient.

Trebuie să-ți iei suplimentele de magneziu (la care adaugi melatonină și ashwaganda), să mănânci două fructe de kiwi, să nu bei nimic cu două ore înainte, să ai o mașină de făcut zgomot alb, să faci saună 15 minute în fiecare zi, să-ți faci duș cu o oră înainte de somn, să nu bei cafea după prânz, dar cel mai și cel mai important este să-ți lipești gura cu un fel de plasture (au ei de vânzare în linkul din bio!) și un dilatator de nări, pe care să le folosești simultan.

Reguli virale, ridicole și periculoase

Unii utilizatori TikTok și Insta s-au viralizat peste noapte cu acest pachet de reguli pentru care specialiștii nu bagă mâna-n foc.

În fond, somnologia este o știință și există oameni specializați pe așa ceva.

Dacă unele idei sunt relativ inofensive (dormitul cu o pătură grea), altele sunt extrem de periculoase – lipitul gurii – ultimul trend, care a luat TikTokul și Instgramul pe sus.

În privința lipitului gurii, Melinda Jackson, profesor asociat la Monash University, citată de The Guardian, spune că asta poate obstrucționa căile respiratorii la cei care au apnee obstructivă și că, lipindu-și gura, aceștia riscă să nu se mai trezească. Nu are nimic împotriva dilatatoarelor de nări, însă.

„Dacă nu este periculos”, spune ea, „poți să încerci, însă este posibil ca acolo să fie și ceva efect placebo”.

Alte idei crețe, promovate pe TikTok

Unii „experți” în somn de pe TikTok recomandă pături grele cu care să te învelești, iar experții adevărați nu au nimic împotriva acestui lucru.

Expunerea la lumina roșie – există niște ochelari speciali pentru asta, tot așa, cu link către produs în bio – (un gimmick trist, care imită lumina soarelui la apus și care se presupune că ar induce somn) este o altă obsesie a rutinei de sleepmaxxing: nu există studii concludente care să confirme legătura dintre lumina roșie și nivelurile de melatonină.

O altă idee e dormitul pe podea, pentru alinierea vertebrelor. Nici asta nu are un fundament științific, ba chiar te poți trezi înțepenit.

Unii influenceri promovează trezitul la 4.30, în ideea de a se sincroniza cu natura, însă asta presupune că te duci la somn înainte de apusul soarelui și să nu locuiești în zone urbane aglomerate, altfel, nu faci decât să te privezi de somn, de unul singur.

Nici folosirea sprayului cu feromoni nu e fundamentată științific. „Experții” online te sfătuiesc să pulverizezi pe pernă și astfel o să-ți liniștești subconștientul, dar niciun studiu științific din lumea asta n-a confirmat vreodată o asemenea bazaconie.

Obsedat să-și alungească gâtul, și-a scurtat viața

Unul dintre cele mai periculoase sfaturi a dus la moartea unuit tânăr chinez, obsedat să-și alungească gâtul. Ce a făcut omul? A legat o sfoară deasupra capului și a fixat-o astfel încât să-i suspende craniul deasupra pernei, în intenția că va scăpa de cocoașa cervicală și va avea un gât alungit, armonios.

Tânărul a adormit în această poziție, iar tensiunea aplicată gâtului i-a restricționat fluxul sanguin, cauzându-i moartea.

Concluzia ar fi că obsesia pentru somnul odihnitor pe care și-l dorește toată lumea ar putea induce anxietăți care să strice somnul. Fixația pe aplicații care urmăresc diverși indici ai corpului poate, în sine, să îngreuneze somnul.

Sfaturile ridicole sunt una, însă unele trucuri de sleepmaxxing pot să pună viața în pericol.