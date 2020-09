Cea mai ieftină maşină nouă din lume este mai bună decât ai crede. Cât costă şi ce dotări are?

Ştiu, primul impuls este să spui că o maşinuţă din plastic, una pentru copii, dar nu este deloc aşa. Oricât ai vrea să te împotriveşti acestui gând, Chang Li este o maşină reală, un automobil în toată regula. Cântăreşte 325 kg, deci nu te gândi că i-o poţi coborî copilului, pe scări, de la etajul 6. Să iei liftul??? Nici vorbă! Aşa cum ţi-ar spune şi Monica Gabor, chiar dacă e chinezească, nu e minusculă: are 2,5m lungime, o lăţime de 1,5m şi aproape 2m înălţime.

Dacă încă nu te-am convins, află că are caroseria din metal, este electrică şi prinde 35 km/h, cât să faci praf un urs care trece strada, la Sinaia, fără să se asigure. Însă, frânele îi ţin greutea în frâu, direcţia este sigură, suspensiile sunt reale, are faruri, stergătoare, roţi din metal şi cauciuc şi tot ce mai are un Matiz. Finisajele din interior sunt cel puţin la fel de bune.

De parcă ar ştii chinezii că pe la noi se fură, pe lângă încărcătorul adaptat la prizele europene, microcar-ul vine şi cu un set suplimentar de oglinzi.