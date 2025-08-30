Cercetătorii au analizat 38 de milioane de necrologuri. Ce au descoperit despre viaţă, surprinzător

Cercetarea, începută din 1994, a examinat modul în care evenimente precum atacurile din 11 septembrie, criza financiară din 2008 şi pandemia Covid au remodelat trăsăturile pe care societatea le asociază cu o viaţă bine trăită.

Profesorul David Markowitz, autorul principal, spune că necrologurile constituie o sursă unică pentru înţelegerea modului în care societăţile apreciază diferite tipuri de vieţi şi cum sunt exprimate valorile culturale prin aceste comemorări, scrie The Independent.

Cele mai surprinzătoare constatări au fost legate de pandemia Covid. În timpul pandemiei, referirile la bunătate şi grijă faţă de ceilalţi au scăzut în necrologuri, deşi comunităţile făceau sacrificii extraordinare pentru binele colectiv. În schimb, menţiunile despre tradiţie, adesea legate de religie, au crescut.

Cercetătorii au clasificat valorile folosind 10 principii universale definite de psihologul Shalom H. Schwartz. Tradiţia a apărut în 80% din necrologuri, fiind cea mai frecvent lăudată, urmată de bunătate cu 76%.

După 11 septembrie, necrologurile victimelor din New York conţineau mai multe referiri la bunătate decât cele din afara statului, iar menţiunile despre securitate au scăzut. După criza financiară din 2008, referirile la realizări au scăzut, iar un an mai târziu a crescut hedonismul.

Profesorul Markowitz a declarat: „Aceste descoperiri sugerează că evenimentele traumatice afectează nu numai modul în care oamenii reacţionează în acel moment, ci şi modul în care ulterior dau sens semnificaţiei şi amintirilor. Acest impact poate arăta diferit în funcţie de locul în care oamenii trăiesc şi mor”.

Studiul a identificat şi diferenţe de gen şi vârstă: bărbaţii sunt mai des amintiţi pentru putere şi realizări, femeile pentru bunătate şi bucuria de a trăi. Necrologurile persoanelor în vârstă pun accent pe tradiţie şi conformitate, spre deosebire de cele ale tinerilor.