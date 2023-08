Clifton Oliver, actorul care a jucat rolul lui Simba în "Regele Leu", a murit la vârsta de 47 de ani

Actorul de pe Broadway a murit în urma unei boli nedeclarate miercuri dimineaţă, potrivit unei postări pe Facebook a surorii sale, Roxy Hall.

Sora lui Oliver a declarat că acesta şi-a petrecut ultimele şase săptămâni pe un pat de spital şi a descris ultimele clipe ale actorului ca fiind "liniştite".

"Partenerul său Richard îi cânta cântecul Psalmul 23 în timp ce îşi dădea ultima suflare", a scris Hall.

Oliver s-a născut pe 3 decembrie 1975, în Jacksonville, Florida, potrivit Playbill. În 2010, el s-a mutat la New York pentru a urma o carieră pe Broadway, unde a jucat în special rolul lui Simba în "The Lion King", spectacolul cu cele mai mari încasări din toate timpurile pe Broadway, potrivit Playbill.

Printre alte spectacole de pe Broadway la care a luat parte se numără "Wicked" şi "In the Heights", potrivit Playbill.

Membrii comunităţii de pe Broadway i-au cinstit memoria cu postări comemorative pe reţelele de socializare.

"Astăzi, mândria noastră se alătură în amintirea moştenirii regretatului Clifton Oliver, care şi-a împărtăşit talentul şi lumina cu publicul de pe Broadway, Las Vegas şi din turneul nostru nord-american din 2000 până în 2011", se arată într-o postare pe pagina oficială de Instagram a spectacolului "The Lion King".

Pentru a-i comemora moştenirea, New Amsterdam Theatre din New York îşi va stinge luminile marţi, 8 august, la ora 17.00 ET, potrivit postării.