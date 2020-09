Cristi, fanul Depeche Mode, care a apărut şi în documentarul trupei, sărbătoreşte azi 14 ani de la primul lor concert în România

Cristian Flueraru e unul dintre cei 6 fani norocoşi Depeche Mode care a apărut în documentarul trupei, Spirits In The Forest. Le-a plăcut atât de mult povestea lui încât au venit special să-l filmeze în România.



I-a ascultat prima dată pe Depeche în ‘90, la radio, înainte de a pleca la şcoală. Era clasa a 4-a şi spre surpriza lui, nu era singurul din şcoală lovit de microbul ăsta: se formase deja un club de depechari. În ‘93 şi-a cumpărat prima casetă originală Depeche Mode, din toate alocaţiile pe care le avea strânse, şi încă ceva în plus. Nu a rulat-o niciodată, de teamă să nu strice banda.



I-a văzut prima dată live abia în 2006, pe stadionul Lia Manoliu, chiar la primul concert Depeche Mode în ţara noastră. De atunci a fost la zeci de concerte, a închiriat autobuze alături de alţi fani şi a mers după artiştii preferaţi prin toată lumea.

Concertele de acasă au rămas însă mereu speciale pentru el. Nu a regăsit magia trăită la primul concert nicăieri în lume: “Să fiu acolo, cu toţi vecinii alături de care ascultam Depeche Mode în copilărie, să auzim live piesele de pe casetele pe care le tot plimbam de la unul la altul, e o emoţie de nedescris.”



Are acasă întreaga colecţie de discuri Depeche, CD-uri, DVD-uri, cărţi, afişe şi pozele originale care apar pe coperţile primelor albume, semnate şi predate personal chiar de fotograful care le-a făcut. Are şi o colecţie de maşini vintage rare, printre care şi pe Isetta, BMW-ul care apare şi-n clipul piesei „Never let me down again”.

„Am 5 printuri ale coperţilor de la primele 4 albume + Black Celebration. Povestea cumpărării acestor printuri, partea ei frumoasă e că mi-a permis să-l cunosc personal pe Brian Griffin, fotograful cu care au lucrat ei în prima parte a carierei. Am luat de două ori prânzul cu el la Londra. În 2006, visul a devenit realitate. Fuseseră până atunci ceva zvonuri foarte vagi cum că ar veni în 93, nu s-au concertizat. (...) La fiecare turneu noi tot speram, neavând posibilitatea de a călători încă în afară. Şi atunci când s-au concretizat zvonurile, ţin minte, absolut toţi pe care-i cunoşteam, din cartier, prieteni noi, prieteni vechi, toată lumea mergea la concert”, îşi aminteşte Cristi.

„Eram la câţiva metri de gaşca de la bloc, dar cumva era foarte energetic, şi foarte emoţionat, să fie toată lumea acolo.

A mai fost apoi, pe lângă concertul în sine, şi posterul făcut de cei din fan club, scria ceva de genul "We've been waiting for you for a lifetime”, mai spune fanul.

„În 2013, la Sofia, noi am avut o mică aventură atunci. Am plecat cu un microbuz închiriat care a ars, pe drum între Bucureşti şi Sofia, am ajuns la Sofia ca vai de noi şi a doua zi după concert am avut ocazia de a povesti, destul de mult cu Martin (chitaristul Depeche Mode), care ştia cumva de la bodyguarzi toată povestea, şi a fost cumva relaxat, ne-a acordat 5 minute, după chestia asta mi-am zis "Eu ca fan, nu am ce să-mi doresc mai mult de atât”, a conchis acesta.