Dan Negru, Irina Baianț și Fanfara Reprezentativă a Forțelor Navale au celebrat Ziua Imnului Național la NIBIRU, în fața a 25.000 de oameni (P)

Aproximativ 25.000 de oameni au participat la momentul dedicat Zilei Imnului Național al României, organizat la NIBIRU. Evenimentul a fost prezentat de Dan Negru, care a vorbit despre semnificația și istoria imnului „Deșteaptă-te, române!”, invitând publicul să îl cânte împreună.

Momentul central i-a aparținut sopranei Irina Baianț, una dintre cele mai apreciate voci crossover din România, a cărei interpretare a imnului, alături de Fanfara Reprezentativă a Forțelor Navale Române și de militarii Forțelor Navale, a adus un plus de emoție și solemnitate ceremoniei. Publicul a însoțit interpretarea vers cu vers, transformând promenada NIBIRU într-un cor de mii de oameni.

Cum repoziționează NIBIRU litoralul românesc

NIBIRU propune o altă perspectivă asupra vacanței pe litoral. În locul unui program fragmentat între mai multe destinații și activități, proiectul reunește într-un singur spațiu divertismentul, gastronomia, shoppingul și evenimentele live.

Promenada, festivalurile, scenele, zonele dedicate familiilor, restaurantele și spațiile comerciale sunt concepute să funcționeze împreună. Din această perspectivă, NIBIRU introduce un nou mod de petrecere a timpului liber pe litoralul românesc, construit în jurul unei experiențe continue, de la prima până la ultima oră a serii.

Prezența unor artiști internaționali și calendarul de evenimente poziționează NIBIRU printre cele mai importante destinații estivale de entertainment din regiune, cu atractivitate pentru publicul din România și din întreaga Europă.