Premiile Grammy pierd una dintre cele mai mari trupe din lume. BTS boicotează ediția din 2027

BTS a transmis, prin mesaje publicate simultan pe conturile oficiale de Instagram ale celor șapte membri, că a decis să nu participe la ediția din 2027 a Premiilor Grammy.

„Sperăm ca muzica noastră să fie ascultată și apreciată pentru ceea ce este, nu încadrată într-o anume categorie în funcție de regiune sau limbă”, au transmis membrii formației, citați de Le Figaro.

Decizia vine după ce Recording Academy, organizația care acordă Premiile Grammy, a anunțat în iunie introducerea a cinci noi categorii, printre care și cea pentru cea mai bună interpretare de muzică pop asiatică.

Ultimul album al trupei nu ar fi fost eligibil

Paradoxal, cel mai recent album al BTS, Arirang, nu a putut concura în noua categorie. Regulamentul prevede că piesele înscrise trebuie să folosească „în mod semnificativ” cel puțin o limbă asiatică în versuri, în timp ce albumul conține în mare parte piese interpretate în limba engleză.

Albumul Arirang este primul lansat de BTS după revenirea celor șapte membri din serviciul militar obligatoriu din Coreea de Sud. Inspirat de cântecul popular sud-coreean Arirang – considerat un simbol al identității și culturii coreene – discul include piese precum „Body to Body” și „Aliens” și este interpretat în mare parte în limba engleză.

Reacția organizatorilor Grammy

Președintele Recording Academy, Harvey Mason Jr., a declarat că este „întristat” de decizia formației.

Potrivit acestuia, noua categorie a fost creată pentru a evidenția diversitatea și dezvoltarea muzicii pop din Asia, inclusiv K-pop, J-pop și C-pop, și pentru a oferi mai multă vizibilitate artiștilor din regiune.

BTS este primul grup sud-coreean care a ajuns pe primul loc în Billboard Hot 100, principalul clasament al celor mai populare piese din Statele Unite, cu melodia „Dynamite”, lansată în 2020. Deși a primit mai multe nominalizări și a cântat la gala Grammy, formația nu a câștigat până acum niciun trofeu.