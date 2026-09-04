„Dancing Queen” împlinește 50 de ani. Povestea hitului ABBA care a cucerit lumea de la primele acorduri

La 4 septembrie 1976, „Dancing Queen” urca pe prima poziție a UK Singles Chart, unde avea să rămână timp de șase săptămâni. Era al patrulea hit ABBA care atingea această performanță în Marea Britanie, după „Waterloo”, „Mamma Mia” și „Fernando”, potrivit The Independent.

Succesul a venit într-o perioadă în care Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Agnetha Fältskog și Anni-Frid Lyngstad încercau să mențină ritmul spectaculos impus după victoria de la Eurovision din 1974, cu „Waterloo”. Numeroasele obligații de promovare le întrerupeau frecvent sesiunile de înregistrări pentru albumul „Arrival”.

„Dancing Queen” a fost înregistrată în august 1975 și a reprezentat prima incursiune serioasă a grupului în muzica disco.

Melodia s-a numit inițial „Boogaloo”

Ritmul piesei ar fi fost influențat de două surse americane: hitul disco „Rock Your Baby”, interpretat de George McCrae, și sonoritățile din New Orleans de pe albumul „Dr. John’s Gumbo”, lansat în 1972. Rezultatul a primit însă amprenta europeană devenită ulterior inconfundabilă pentru ABBA.

Un detaliu mai puțin cunoscut este că melodia a purtat inițial titlul de lucru „Boogaloo”. Numele „Dancing Queen” a fost propus ulterior de managerul formației, Stig Anderson.

Membrii ABBA și-au dat repede seama că înregistraseră ceva ieșit din comun. Când a ascultat piesa pentru prima dată, Anni-Frid Lyngstad a fost atât de impresionată încât a început să plângă. Björn Ulvaeus își amintea, la rândul său, uimirea provocată de rezultatul sesiunilor de studio.

Un hit care a cucerit planeta

Lansată în 1976 ca primul single al albumului „Arrival”, piesa s-a transformat rapid într-un fenomen internațional. A ajuns pe primul loc în Statele Unite, fiind singurul cântec ABBA care a reușit această performanță, și a dominat clasamentele din țări precum Marea Britanie, Australia, Canada, Irlanda, Spania, Portugalia și Norvegia.

Influența sa a depășit cu mult granițele muzicii disco. Bono a interpretat piesa în concertele U2, membri ai Metallica au cântat-o, iar Elvis Costello s-a inspirat din acordurile sale de pian pentru „Oliver’s Army”.

La jumătate de secol de la ascensiunea sa în topuri, „Dancing Queen” continuă să lege generații și să fie prezentă la petreceri, nunți, concerte și seri de karaoke din întreaga lume. În 2024, ascultătorii BBC Radio 2 au desemnat-o melodia lor preferată din repertoriul ABBA.