Dave Grohl, solistul Foo Fighters, provocat la un duel de o fetiţă de 10 ani

Nandi Bushell, un copil-fenomen de numai 10 ani, a scris pe Twitter că visul său ar fi să cânte alături de Dave Grohl, fostul toboşar Nirvana şi actualul solist al trupei Foo Fighters.

În mesajul său, fetiţa a postat şi un clip cu ea în timp ce bate la tobe pe piesa Everlong, de la Foo Fighters. Talentata fetiţă termină video-ul spunând "Şah mat!".

Dave Grohl a văzut clipul online şi a luat-o ca pe o invitaţie la duel din partea micuţei. "Provocare acceptată", spune rockerul pe Twitter şi îşi începe solo-ul de tobe. "Ăsta e răspunsul meu la provocarea ta. Mingea e acum la tine în teren".

Nandi, care ştie să cânte la tobe, la bass şi la chitară, a mai atras atenţia în trecut cu îndemânarea sa şi rockerilor de la Metallica dar şi lui Lenny Kravitz, iar clipurile în care reinterpretează piese cunoscute strâng milioane de vizualizări pe Youtube.



Hey @Nandi_Bushell!



Challenge accepted.



Haven’t played these songs in a loooooong time.....thanks for the inspiration!!!



Your move!!!



Your friend in rock,

Dave



(Thanks to my daughter, Harper for letting me borrow her drum set) pic.twitter.com/Ytq47CcZRC